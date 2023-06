Proyecto de ley obligaría a las empresas tecnológicas a que paguen por contenido de noticias

SACRAMENTO, California — Un proyecto de ley de California que obligaría a las grandes empresas tecnológicas a pagar a los medios de comunicación por publicar y usar su contenido de noticias superó otro obstáculo crítico el jueves.

La medida se encuentra entre los cientos de proyectos de ley que se aprobaron en el Senado y la Asamblea estatales esta semana antes del viernes, el último día en que un proyecto de ley puede aprobarse en su cámara original y tener la oportunidad de convertirse en ley a finales de este año.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El proyecto de ley, que fue aprobado en la Asamblea con apoyo bipartidista, requeriría que empresas como Google y Meta compartan con las empresas de medios de California sus ingresos publicitarios derivados de las noticias y otros contenidos informativos. El monto se determinaría a través de un proceso de arbitraje. El proyecto de ley también requeriría que al menos el 70% de los ingresos compartidos se destine a los salarios de los periodistas.

Dichos pagos ayudarían a las organizaciones de medios locales a sobrevivir después de que muchos han visto caer sus ingresos por publicidad en la era digital, dijo el autor del proyecto de ley, el asambleísta demócrata Buffy Wicks. California ha perdido más de 100 organizaciones de noticias en la última década, dijo.

“La Ley de Preservación del Periodismo de California no salvará al periodismo, pero brindará apoyo a los medios de comunicación y a los periodistas en un momento en que lo que está en juego no podría ser mayor”, dijo Wicks el jueves.

El proyecto de ley está respaldado por los principales sindicatos de periodistas, como News Media Alliance y Media Guild of the West, que representa a The Los Angeles Times y otras salas de redacción. La Federación Laboral de California se unió para apoyar el proyecto de ley el jueves y dijo que protegería los trabajos periodísticos al “nivelar el campo de juego entre los editores y los sitios web de redes sociales”.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, amenazó con retirar todo el contenido de noticias de sus plataformas si el proyecto de ley se convierte en ley. La compañía hizo amenazas similares al Congreso de los EE. UU. en 2022 y al gobierno canadiense este año cuando los legisladores intentaron medidas similares para impulsar el periodismo local.

Meta también dijo que el proyecto de ley de California crearía un “fondo para sobornos” que beneficiaría principalmente a las cadenas de periódicos y fondos de cobertura de otros estados.

“El proyecto de ley no reconoce que los editores y las emisoras ponen su contenido en nuestra plataforma ellos mismos y que la consolidación sustancial en la industria de noticias locales de California se produjo hace 15 años, mucho antes de que Facebook fuera ampliamente utilizado”, dijo un portavoz de Meta en un comunicado un día antes del voto “Es decepcionante que los legisladores de California parezcan priorizar los mejores intereses de las empresas de medios nacionales e internacionales sobre sus propios electores”.

Wicks calificó la declaración de Meta como “una amenaza vacía”, y señaló que “estas son compañías que han ganado miles de millones de dólares mientras nuestras salas de redacción están cerrando en todo el estado de California”.

Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los que se oponen al proyecto de ley, incluido LION Publishers, un grupo de noticias nacional que representa a más de 450 salas de redacción independientes, también han expresado su preocupación de que la medida fomente más contenido de noticias clickbait. Un análisis del proyecto de ley, realizado por la Legislatura, dice que es más probable que las organizaciones de noticias inviertan en periodismo de investigación y de alta calidad si gozan de buena salud financiera. El análisis también dijo que las preocupaciones de que el proyecto de ley podría violar la Primera Enmienda son “en su mayoría exageradas”.

El asambleísta republicano Bill Essayli, coautor del proyecto de ley, dijo que no impone un impuesto a las grandes tecnológicas.

“No apoyo el bienestar corporativo… pero tampoco apoyo el enriquecimiento injusto”, dijo Essayli el jueves. “Si estás tomando el producto del trabajo de otras personas y te estás beneficiando financieramente de ello, debes compensarlos por ello”.

El asambleísta demócrata Al Muratsuchi instó a Wicks a continuar trabajando con las organizaciones de noticias locales para asegurarse de que las salas de redacción pequeñas y de propiedad étnica no se queden atrás. Wicks dijo que está comprometida a resolver esa preocupación.

“Sé que esto todavía es un trabajo en progreso, pero también sé que no hacer nada no es una opción”, dijo Wicks.

El proyecto de ley ahora se dirige al Senado estatal.