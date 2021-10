El fiscal general de California, Rob Bonta, emitió una alerta al consumidor el jueves sobre la venta de comestibles de marihuana potentes e ilegales que se están empaquetando para que parezcan marcas de bocadillos y dulces que son populares entre niños y adolescentes.

Los comestibles se venden en línea y en tiendas sin licencia de California y, a menudo, contienen niveles de THC, el principal químico intoxicante del cannabis, que son muchas veces más altos que el límite legal o contienen cannabinoides sintéticos altamente tóxicos, dijo Bonta.

“Estos no son Doritos, estos no son Sour Patch Kids, estos no son Oreos. Son productos de cannabis no regulados y no probados vendidos por fabricantes sin licencia y comercializados para californianos menores de edad ”, dijo.

Una bolsa de imitación de Doritos, por ejemplo, tiene 600 miligramos de THC sin verificar en una sola bolsa, mucho más que los 100 miligramos por paquete permitidos por la ley de California, dijo Bonta.

“Si bien los comestibles con infusión de cannabis empaquetados para parecerse a nuestras marcas favoritas pueden parecer inofensivos y divertidos, los peligros de consumir productos de cannabis no regulados y no probados son altos, especialmente para niños y adolescentes”, dijo Bonta.

Bonta dijo que las personas que quieran verificar los productos de cannabis legales en California deben buscar el símbolo universal del cannabis: un triángulo con una hoja de marihuana y un signo de exclamación dentro y CA, para California, escrito debajo.

“Si ve indicios de empaques de imitación o no ve el símbolo universal, el producto es ilícito y puede ser peligroso”, dijo.

Dijo que los productos también representan un riesgo para los adultos porque no están probados y no están regulados, podrían atraer a los adolescentes al mercado ilegal de cannabis debido al divertido empaque y atraer a los niños pequeños que podrían comerlos sin saber lo que están ingiriendo.

California también ha experimentado un aumento en las visitas a las salas de emergencia en los últimos años relacionadas con la intoxicación por cannabis entre los niños pequeños.

En 2016, hubo alrededor de 21 visitas por cada millón de californianos menores de 5 años. En 2020, hubo aproximadamente 113 visitas por cada millón de californianos, según la oficina del Fiscal General del estado.

Bonta alentó a las personas que se encuentren con productos comestibles imitados con cannabis a presentar quejas en línea ante el Departamento de Control de Cannabis del estado.