Podría tener ingredientes cancerígenos; piden modificar esta popular golosina

SACRAMENTO, California — Esta Semana Santa, los estadounidenses devorarán más de mil millones de Peeps, esos radiantes pollitos de malvavisco cuya aparición en los estantes de las tiendas cada año es tanto un heraldo de la primavera.

Lo que hace que las golosinas sean tan vibrantes es la eritrosina, una sustancia química que aparece en las etiquetas de los ingredientes como Red No. 3.

La eritrosina es una de varias sustancias químicas, junto con el dióxido de titanio, que se usa para colorear algunos de los dulces más populares del país, incluidos Skittles y Hot Tamales.

Ambos productos químicos se han relacionado con el cáncer. Hace más de 30 años, los reguladores de los EE. UU. prohibieron el uso de Red No. 3 en el maquillaje. Estados Unidos aún no ha prohibido la presencia de la sustancia química en los alimentos, para consternación de algunos grupos de defensa de los consumidores.

Ahora, un legislador estatal quiere prohibir la eritrosina y el dióxido de titanio en California, además de otros tres químicos que se usan en productos, como las tortillas y algunos refrescos.

El proyecto de ley, programado para su primera audiencia pública la próxima semana, ha generado titulares en todo el mundo que indican que California quiere prohibir los Skittles y otros dulces. El asambleísta Jesse Gabriel, un demócrata autor del proyecto de ley, dijo que quiere prohibir los productos químicos, no los dulces. Dijo que hay muchos ingredientes alternativos disponibles, y señaló que los productos químicos ya están prohibidos en Europa y que las empresas aún encuentran la manera de vender dulces allí.

“Todavía producen Skittles en otras partes del mundo. Lo que hacen es sacar estos ingredientes tóxicos y reemplazarlos con otra cosa”, dijo Gabriel. “Lo que realmente queremos es que estas empresas hagan las mismas modificaciones menores a sus recetas que hicieron en Europa y en otros lugares”.

La Asociación Nacional de Confiteros, el grupo comercial que representa a las empresas de dulces, dice que no es tan fácil. Los gustos varían según las culturas, dijo, lo que significa que el hecho de que los europeos acepten un dulce no significa que será bien recibido en los Estados Unidos. Además, cambiar los ingredientes sería una dificultad para los fabricantes de dulces regionales que no venden sus productos en el extranjero, según el grupo comercial.

“Aquí hay mucho más en juego que una simple respuesta”, dijo Christopher Gindlesperger, portavoz de la asociación. “Necesitamos una mirada integral a esto para asegurarnos de que no haya consecuencias no deseadas para las empresas de chocolate y dulces”.

Además de la eritrosina y el dióxido de titanio, el proyecto de ley prohibiría el bromato de potasio y el propilparabeno, dos sustancias químicas que se usan en los productos horneados, y el aceite vegetal bromado, que se usa en algunos refrescos.

Estados Unidos ha permitido colorantes como la eritrosina en los alimentos desde 1907. Décadas más tarde, los investigadores encontraron que las ratas expuestas a una gran cantidad de eritrosina durante mucho tiempo desarrollaron cáncer de tiroides. En 1990, basándose en parte en esa investigación, la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. prohibió la eritrosina en los cosméticos.

Los grupos de seguridad del consumidor han intentado durante años que la agencia prohíba el químico en los alimentos sin éxito. Desde entonces, los investigadores han relacionado el químico con otros problemas de salud, además del cáncer, incluida la hiperactividad y otros comportamientos neurobiológicos en algunos niños, según un informe de 2021 de la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de California.

La Asociación Internacional de Fabricantes de Color argumentó en una declaración de 2021 que el estudio de California estaba "basado en evidencia científica insuficiente".

El dióxido de titanio es un polvo blanco que, debido a que dispersa la luz, puede hacer que los colores parezcan más brillantes. Se ha utilizado durante 100 años en productos como pinturas, papel, caucho, pasta de dientes, jabón y colorante para alimentos. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha incluido el dióxido de titanio como posible carcinógeno en humanos. La Asociación de Fabricantes de Dióxido de Titanio sostiene que no hay evidencia de que cause cáncer en humanos.

La industria de los dulces insiste en que los productos químicos que California está considerando prohibir “han sido revisados minuciosamente por los sistemas federal y estatal y muchos organismos científicos internacionales y continúan considerándose seguros”, según una carta firmada por varios grupos comerciales de la industria.

“Se debe permitir que estos procesos regulatorios con base científica continúen sin dudar de sus resultados”, decía la carta.

Scott Faber, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales del Grupo de Trabajo Ambiental sin fines de lucro, dijo que la única razón por la que los reguladores federales aún consideran que el químico es seguro es por una laguna que ha sido aprovechada por las compañías químicas. Él dice que los reguladores no han revisado sus decisiones anteriores a la luz de la nueva ciencia.

“Los confiteros y la industria alimentaria saben que el proceso de revisión de la FDA no funciona. Se han estado escondiendo detrás de él durante décadas. No deberíamos dejar que se escondan más detrás de eso”, dijo Faber. “Si la FDA no arregla este sistema de revisión y nos mantiene a salvo de sustancias químicas peligrosas en nuestros alimentos, depende de estados como California mantenernos a salvo”.