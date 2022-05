PepToc: una línea telefónica de ayuda hecha por niños para niños en California

Existen líneas telefónicas para obtener ayuda en caso de depresión. Sin embargo, estudiantes de una escuela primaria en el norte de California, han creado una línea directa donde los niños reciben mensajes de aliento.

“PepToc” es un proyecto creado por alumnos de la Escuela Primaria West Side, en la ciudad de Healdsburg, para ayudar a padres de familia que tienen hijos que sufren de depresión.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Este trastorno mental afecta a más de 300 millones de personas en el mundo.

Una organización en el sur de California muestra cómo las personas pueden superar la depresión y los traumas a través de sus sesiones de terapia gratuitas.

“Si su hijo está muy triste, si ve que no se quiere relacionar con otros niños, no quiere hacer sus actividades que antes les eran placenteras, no quiere hablar con nadie o muestra indicios de que quisiera matarse, esas son banderas rojas” destaca la Dra. Elena Konstat, con respecto a los síntomas de la depresión.

Los niños pueden llamar al (707) 998-8410, en donde tendrá opciones para distintos mensajes, incluso en español.

“[Para] que no se sientan tristes”, dice Juliana, una de las estudiantes involucradas en el proyecto. “Porque, no más, pienses las cosas bonitas que has vivido”.

El mensaje de Juliana le indica al niño que llama que, “si estás triste, ve a comprar unas donas”.

Aunque tal vez el niño que llame a PepToc en ese momento no pueda salir a comprarse unas donas. Sin embargo, puede utilizar esta herramienta, en su propio idioma y que no sólo ofrece ánimo sino también palabras de sabiduría de niños tan pequeños como del jardín de infantes.

“Los niños ofrecen consejos increíbles, vivieron la evacuación, la pandemia, sin mencionar los desafíos de crecer”, dice Jessica Martin, maestra líder de esta línea de ayuda.

La neuropsicóloga Mercy Shiek nos dice cómo identicar y tratar la depresión en adolescentes

Al marcar el número telefónico, los niños reciben un mensaje de bienvenida y varias opciones.

“Bienvenidos a PepToc un proyecto creado por estudiantes de West School. Para un mensaje feliz presione el 5”, señala el mensaje.

La idea es que estos mensajes positivos puedan alegrar el día a cualquier niño que se sienta triste.

“Es un proyecto que se enfoca en la empatía y la compasión”, enfatiza Martin.