A puñetazo limpio: violenta pelea en restaurante de California es investigada como posible delito de odio

CALIFORNIA - Una pelea violenta estalló frente a un restaurante durante el servicio de cena en Beverly Grove el martes por la noche.

Los testigos señalan que un grupo de hombres que gritaban mensajes pro palestinos desde sus autos también dirigió comentarios antisemitas a varios comensales judíos.

El hecho ocurrió frente a Sushi Fumi, ubicado en la cuadra 300 de N. La Cienega Blvd., aproximadamente a las 10 p.m.

Alguien sentado en una de las mesas le gritó al grupo de hombres y las cosas se tornaron físicas, según testigos.

El video del incidente muestra que el grupo se acerca a los comensales mientras un hombre sentado en una de las mesas levanta un poste de cuerda para alejar a los individuos. Luego se vio a ese hombre siendo arrastrado hacia un automóvil cercano, inmovilizado por el grupo y golpeado.

Algunos de los comensales fueron atendidos en el lugar por personal médico y liberados.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) le dijo a City News Service que el incidente estaba siendo investigado como un posible delito de odio, pero no dio más detalles.

Se reportó de una herida menor, dijo la policía. Nadie fue arrestado.

Los atacantes fueron descritos solo como hombres vestidos completamente de negro. El restaurante aparentemente no sufrió daños, dijo la policía.

