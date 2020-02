Paciente de coronavirus en UC Davis habría sido hospitalizado días antes de diagnóstico

Según un comunicado del UC Davis Medical Center, el nuevo paciente que están tratando estuvo hospitalizado durante días antes de ser diagnosticado con coronavirus.

“Hoy nos enteramos de que un paciente que estamos tratando aquí en el Centro Médico de UC Davis para el nuevo coronavirus (COVID-19) está siendo investigado por Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) como posiblemente el primer paciente que recibió la infección por exposición en la comunidad”.

UC Davis dice que el paciente fue transferido desde otro hospital del norte de California y desde que llegó con una sospecha de infección viral, los equipos de atención han estado tomando las precauciones adecuadas de prevención de infecciones durante la estadía del paciente.

Al ingresar, el equipo del hospital preguntó a los funcionarios de salud pública si este caso podría ser de coronavirus y solicitaron pruebas de COVID-19 por parte del CDC, "ya que ni el condado de Sacramento ni el CDPH (Departamento de Salud Pública de California) están haciendo pruebas de coronavirus en este momento".

“Como el paciente no se ajustaba a los criterios existentes de los CDC para COVID-19, no se administró una prueba de inmediato. UC Davis Health no controla el proceso de prueba”, dice el comunicado.

El CDC ordenó la prueba de coronavirus el domingo, tomó precauciones en el aire y precauciones estrictas de contacto "debido a nuestras preocupaciones sobre la condición del paciente".

El comunicado dice que el CDC confirmó el miércoles que la prueba de coronavirus del paciente dio positivo.

Según los funcionarios de salud, este caso de coronavirus es posiblemente el primero en el país de propagación comunitaria. El paciente "no tenía una exposición conocida al virus a través del viaje o el contacto cercano con un individuo infectado conocido", según el Departamento de Salud Pública de California.

El comunicado dice que varios de los empleados de UC Davis se encuentran en sus hogares monitoreando su temperatura como precaución. El plantel está realizando protocolos de exposición a enfermedades.