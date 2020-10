Ordenan reexaminar las condenas por asesinato de Scott Peterson

La Corte Suprema de California ordenó el miércoles una segunda revisión de la condena de Scott Peterson por matar a su esposa embarazada y su hijo por nacer, menos de dos meses después de haberse revocado su pena de muerte.

El tribunal devolvió el caso al Tribunal Superior del condado de San Mateo para determinar si Peterson debería recibir un nuevo juicio, informó Los Angeles Times.

El tribunal dijo que un miembro del jurado cometió "mala conducta perjudicial" al no revelar que había estado involucrada en otros procedimientos legales. El miembro del jurado había presentado una demanda en 2000 para obtener una orden de restricción después de que la ex novia de su ex novio la acosara mientras estaba embarazada, dijo el Times.

El jurado dijo que temía por su hijo por nacer.

Sin embargo, cuando se le preguntó como posible miembro del jurado si alguna vez había sido víctima de un delito o si había estado involucrada en una demanda, respondió que no, dijeron los abogados de Peterson al Times.

En un caso que atrajo la atención mundial, Peterson fue condenado en 2004 por asesinato en primer grado de Laci Peterson, de 27 años, que tenía ocho meses de embarazo. También fue declarado culpable de asesinato en segundo grado de su hijo por nacer, Connor.

Ha mantenido su inocencia.

Laci Peterson desapareció en la víspera de Navidad de 2002. Su esposo, que vivía en Modesto, le dijo a la policía que se había ido esa mañana para ir a pescar a Berkeley.

Los fiscales sostuvieron que Peterson arrojó sus cuerpos desde su barco de pesca a la bahía de San Francisco, donde sus cuerpos llegaron a la orilla casi cuatro meses después. Fueron encontrados a pocos kilómetros de donde Peterson había dicho que estaba pescando.

Los investigadores buscaron cerca de 10,000 pistas y consideraron a las personas en libertad condicional y a los delincuentes sexuales convictos como posibles sospechosos. Peterson finalmente fue arrestado después de que Amber Frey, una masajista que vive en Fresno, le dijera a la policía que habían comenzado a salir un mes antes de la muerte de su esposa, pero que él le había dicho que su esposa estaba muerta.

Barton mantuvo siempre su inocencia y para su defensa recibió el apoyo de los abogados de la organización Innocence Project, que tiene como objetivo exonerar de sus condenas a los reos que considera con erróneamente encarcelados.

En agosto, la Corte Suprema del estado anuló la sentencia de muerte de Peterson. Los magistrados citaron "errores importantes" en la selección del jurado.

El tribunal dijo que los posibles jurados fueron despedidos indebidamente después de decir que personalmente no estaban de acuerdo con la pena de muerte, pero que estarían dispuestos a seguir la ley e imponerla.