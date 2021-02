Newson y sindicatos de maestros discrepan sobre reapertura de escuelas

Un esfuerzo por reabrir las escuelas de California se encuentra en vía del fracaso, avivando las frustraciones en el estado más poblado de Estados Unidos por parte de los padres ansiosos por llevar a sus hijos de regreso a las aulas y un gobernador que los quiere allí.

Los padres y los expertos en comportamiento dicen que muchos niños en edad escolar se sienten impotentes o deprimidos y necesitan un salón de clases para mejorar su salud mental. Un exasperado gobernador Gavin Newsom les dijo a los funcionarios escolares la semana pasada que "empacaran sus cosas" si no podían reanudar las clases presenciales pronto.

Los sindicatos de docentes dicen que no enviarán a sus miembros a un entorno inseguro. Quieren que todos los maestros estén vacunados antes de regresar al aula.

Si bien Texas, Florida y Nueva York se encuentran entre los estados que han reanudado parte de la instrucción en el aula, las 10,000 escuelas públicas de California han estado cerradas en su mayor parte desde marzo. A medida que la mayoría de los 6 millones de estudiantes de escuelas públicas del estado se acercan al primer aniversario de la educación a distancia, los padres están lidiando más que nunca con el costo del aislamiento y el tiempo de pantalla intenso en el bienestar de sus hijos.

Los Centros para la Prevención del Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) dijeron en un estudio reciente que las escuelas deberían reanudar el aprendizaje en persona lo antes posible y hay poca evidencia de propagación de la infección cuando se toman las precauciones adecuadas, como máscaras, distancia física y ventilación adecuada.

Como en otras partes del país, muchas familias de California han abandonado las escuelas públicas si pueden pagar las escuelas privadas que ofrecen clases regulares. Entre ellos se encuentra Susan Ortega, madre de dos hijos y demócrata que votó por Newsom, pero está tan harta de su manejo de la situación escolar pandémica que se ha unido a un esfuerzo para recordarlo.

"Ha sido horrible", dijo sobre el aprendizaje a distancia. “Estos niños han perdido la esperanza. No pueden levantarse de la cama. No ven ningún sentido en nada porque no hay nada por lo que luchar ".

La residente de la ciudad de Folsom, en el norte de California, envió a su hijo a una escuela privada la primavera pasada, pero mantuvo a su hija de 14 años en la escuela pública hasta la semana pasada. El estado emocional de la niña se había deteriorado, pero después de sólo unos días de regreso al aula de una escuela privada, ella era "casi quien era antes de todo esto", dijo Ortega, quien espera eventualmente devolver a sus hijos a la escuela pública.

Newsom ha dicho que no obligará a las escuelas públicas a reabrir, sino que quiere "incentivarlas" y ha propuesto un plan de $2 mil millones que ha recibido críticas de superintendentes, sindicatos y legisladores. Claramente frustrado, Newsom les imploró la semana pasada que encontraran una solución para reabrir.

“Si esperamos lo perfecto, quizás también tengamos que empacar”, dijo Newsom durante una reunión por video de la Asociación de Administradores Escolares de California.

El plan que Newsom dio a conocer el 30 de diciembre daría a las escuelas fondos adicionales para las pruebas de COVID-19 y otras medidas de seguridad si reabren. Las escuelas primarias que reabren a sus estudiantes más jóvenes a mediados de febrero recibirán más fondos que las escuelas que reabrirán más tarde y las escuelas que no envíen una solicitud no podrán acceder al fondo.

La propuesta, llamada “Escuelas seguras para todos”, no establece un cronograma para las escuelas intermedias y secundarias. El plan estableció una fecha límite el 1 de febrero para que los distritos presenten planes de seguridad COVID-19 para calificar para el financiamiento, pero esa fecha límite pasará el lunes sin la aprobación legislativa necesaria para iniciar el programa.

Newsom dijo a los educadores en términos francos que está dispuesto a negociar, pero ciertas demandas, incluido el llamado de los sindicatos para que todos los maestros se vacunen antes de que comiencen las clases, no eran realistas dada la escasez de vacunas.

"Si todo el mundo tiene que ser vacunado, también podríamos decirle a la gente la verdad: no habrá instrucción en persona en el estado de California", dijo Newsom el jueves.

El mismo día, la Asociación de Maestros de California le envió al gobernador una carta nuevamente criticando su plan.

"El virus está a cargo en este momento y no tiene un calendario", decía la carta. "No podemos simplemente elegir una fecha de calendario artificial y esperar encender un interruptor para reabrir todas las escuelas para la instrucción en persona".

Los distritos escolares más grandes (Los Ángeles, San Diego, Fresno, Long Beach, San Francisco y otros) dicen que el plan establece reglas y plazos poco realistas.

Según el plan, las escuelas sólo son elegibles para reabrir una vez que su tasa diaria de nuevos casos caiga por debajo de 25 por cada 100,000 residentes, un nivel que la mayor parte de California está lejos de alcanzar a pesar de que las tasas de virus están cayendo rápidamente desde máximos precipitados.

“No necesitamos incentivos financieros para reabrir, necesitamos que sea seguro”, dijo el presidente de la Junta del Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD), Richard Barrera. "La idea de que vamos a estar cerca de los 25 simplemente no va a suceder a mediados de febrero".

El plan de Newsom requiere pruebas rigurosas de COVID-19 de los estudiantes y el personal, que las escuelas apoyan, pero muchas dicen que no pueden pagar.

Austin Beutner, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), que es el segundo más grande del país, dijo que su ciudad sigue siendo un epicentro del virus y que las condiciones deben mejorar antes de que las escuelas puedan reabrir.

“Todos los días cientos de maestros me preguntan: '¿Cuándo crees que podemos vacunarnos?' Y todo lo que digo es, 'No sé'”, dijo Beutner, señalando que no es práctico negociar con maestros en un plan de reapertura que todavía estaba en debate en la Legislatura y es probable que cambie.

Muchos distritos escolares más pequeños tienen las mismas quejas, dijo la senadora estatal Connie Leyva, presidenta del Comité de Educación del Senado, en una audiencia reciente sobre la propuesta.

“Me gustaría saber que en realidad hay un distrito escolar que piensa que este plan es viable, porque no he encontrado uno”, dijo Leyva, una demócrata que representa a partes de los condados de Los Ángeles y San Bernardino.

Christine Atha, que vive cerca de Sacramento, inicialmente apoyó el aprendizaje a distancia por razones de seguridad, pero ahora quiere que termine.

“Estos niños no necesitan más videos para ver desde detrás de su escritorio sentados solos en sus habitaciones. Lo único que necesitan es regresar a la escuela en persona ”, dijo Atha, quien tiene dos adolescentes en la escuela secundaria, ambos muestran signos de depresión y ansiedad. “La ciencia dice que vuelves a la escuela cuando sea el momento. Y ya es hora ".