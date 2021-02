Newsom promete más vacunas para el centro de California

BAKERSFIELD, California – Más vacunas se dirigen al Valle Central de California, una región agrícola cuyos trabajadores y residentes se han visto gravemente afectados por el coronavirus, dijo el lunes el gobernador Gavin Newsom.

La región de varios condados, que incluye las ciudades de Fresno y Bakersfield, recibirá más vacunas esta semana, mismas que serán utilizadas para inocular a los trabajadores agrícolas.

El incremento de dosis se produce cuando California adopta un nuevo sistema centralizado para la distribución de las vacunas con el que se busca garantizar que las personas más vulnerables tengan acceso a la inmunización.

El estado también tomará 34,000 dosis de una farmacia que no las estaba usando con la suficiente rapidez y las distribuirá a los proveedores de atención en el Valle Central, dijo Newsom.

El gobernador ha hecho del acceso equitativo a la vacuna contra el coronavirus una prioridad y el cambio en la fórmula de asignación se produce cuando el estado avanza para inocular a otros más allá de los empleados de la salud, como trabajadores del sector alimenticio, agrícola y los de la educación.

California había estado basando las asignaciones en el número estimado de trabajadores de la salud y personas mayores en cada condado, pero ahora está revisando la estrategia.

Los funcionarios del condado de Fresno dijeron la semana pasada que también esperaba más vacunas ya que el numero de contagios en esa área asciende a los casi 100,000 contagios.

Se establecerán once clínicas móviles para garantizar que las vacunas lleguen a las personas que no tienen transporte a un sitio de vacunación masiva o que no pueden navegar por el portal de registro, incluso en la pequeña ciudad de Arvin, al sureste de Bakersfield, donde habló Newsom.

"Estas son las personas que nunca se tomaron un día libre, estas son las personas que nunca se quejaron, estas son las personas que se despiertan todos los días están ahí para el resto de nosotros para que podamos seguir con nuestras vidas", dijo Newsom. "No solo los californianos se benefician, es la gente de todo este país y del mundo", agregó el mandatario.

California comenzó el domingo la transición a un sistema de distribución administrado por el gigante de seguros Blue Shield, comenzando en el Valle Central todos los proveedores de vacunas ahora tendrán que usar un sitio web estatal llamado My Turn para programar citas de vacunación. Newsom reconoció que "invariablemente habrá baches en el camino".

La alcaldesa de Arvin, Olivia Trujillo, pareció emocionarse al hablar sobre lo que significará para los trabajadores agrícolas recibir vacunas en su comunidad de origen.

"Se les va a quitar el miedo", dijo.

En todo el estado, alrededor del 70% de todas las dosis de vacunas van ahora a personas de 65 años o más, mientras que el 30% restante se divide entre educadores, trabajadores de servicios de emergencia, trabajadores agrícolas y de procesamiento de alimentos, dijo Newsom.