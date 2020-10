El gobernador Gavin Newsom nominó al primer hombre negro abiertamente gay a la Corte Suprema del estado el lunes, reemplazando potencialmente a uno de los miembros más conservadores de la corte con un exabogado federal de derechos civiles que procesó casos de incineración cruzada y mala conducta policial bajo el mandato presidente Ronald Reagan.

Martin Jenkins, de 66 años, sería el primer miembro gay de la corte y la tercera persona negra en formar parte de ella, según la oficina del gobernador. Jenkins calificó la cita de "surrealista" durante una entrevista con The Associated Press. Dijo que su sensibilidad y experiencias como gay, hombre negro fortalecerían la corte.

“A veces, esas sensibilidades son relevantes para la resolución de un caso y otras no”, dijo. "Creo que tener una Corte Suprema que tiene una variedad de voces que surgen de una variedad de experiencias diferentes, creo, produce un mejor producto final, un producto final más completo, un producto final más robusto y mejor considerado".

Jenkins debe ser confirmado por la Comisión de Nombramientos Judiciales, integrada por el Presidente del Tribunal Supremo Tani Cantil-Cakauye, el Fiscal General Xavier Becerra y el juez presidente de mayor rango de la Corte de Apelaciones.

Jenkins reemplazaría al juez Ming W. Chin, el primer juez chino-estadounidense de la corte que fue nombrado por el gobernador republicano Pete Wilson en 1996. La corte tiene otros dos jueces asiático-estadounidenses, incluido el presidente del Tribunal Supremo.

“La gente de California no podría pedir que un jurista mejor o una persona más amable asumiera esta importante responsabilidad”, dijo Newsom.

EL nominado creció en San Francisco, hijo de una ama de casa y un padre que era empleado y conserje en la icónica Coit Tower de la ciudad. Vivía en una casa de dos dormitorios y un baño y asistía a una escuela católica. Dijo que no era pobre, pero señaló que la familia no tenía muchos ingresos disponibles.

“Hay una parte de la gente que vive así en este país, tal vez más ahora que vive por debajo del umbral de la pobreza que en los años 50 y 60 cuando yo estaba llegando”, dijo.

Jugó fútbol americano en la Universidad de Santa Clara, donde fue capitán de equipo y soñaba con jugar en la NFL. Pero su entrenador, George Patrick Malley, notó sus buenas notas y le sugirió que fuera a la escuela de leyes. Malley le presentó a Jenkins a su amigo, Eugene Lynch, que era juez y se convirtió en el mentor de Jenkin. Cuando Lynch se retiró como juez federal casi 20 años después, Jenkins lo reemplazó.

"Fue únicamente el entrenador de fútbol americano quien vio algo en mí que yo no vi", dijo Jenkins.

Después de graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco en 1980, Jenkins trabajó como fiscal de la oficina del fiscal de distrito del condado de Alameda antes de unirse al Departamento de Justicia de los Estados Unidos como abogado de derechos civiles.

Desde entonces, republicanos y demócratas lo designaron para cuatro jueces diferentes. Un par de gobernadores republicanos lo designaron para jueces estatales antes de que el presidente demócrata Bill Clinton lo convirtiera en juez federal en 1998. Dejó ese trabajo en 2008 cuando el gobernador republicano Arnold Schwarzenegger lo nombró para el Tribunal de Apelaciones del estado.

Jenkins se retiró el año pasado para convertirse en secretario de nombramientos judiciales de Newsom, ayudándolo a examinar los nombramientos judiciales.

Jenkins no se describiría a sí mismo como conservador o liberal, diciendo "No aterrizo en las etiquetas". Señaló que una de las funciones clave de la Corte Suprema del estado es decidir los casos de pena de muerte. Pero cuando se le pidió que discutiera sus opiniones sobre la pena de muerte, un portavoz de la oficina del gobernador intervino y dijo que Jenkins no respondería esa pregunta.

Newsom impuso una moratoria a la pena de muerte el año pasado.

"Trato de acercarme a la ley abiertamente", dijo Jenkins. "Básicamente, tengo una gran fidelidad a la ley y la respeto, y trato de resolverla de manera que refleje lo que tiene tanto sentido y no tiene sentido en la forma en que las personas viven sus vidas", dijo.

Señaló dos casos que, según él, reflejan mejor la forma en que analiza e interpreta la ley.

Declaró que las empleadas tenían derecho a demandar a WalMart en lo que habría sido la demanda colectiva más grande de la historia. Y dictaminó que AT&T no podía evitar que las mujeres usaran su tiempo libre durante el embarazo para calcular sus beneficios de pensión.

La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló a Jenkins en ambos casos.

"No estaba contento con el resultado, pero creo que reflejan la forma en que trato de ver la ley y analizar las cuestiones legales", dijo.