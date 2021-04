Una mujer de 70 año sufrió una brutal golpiza en un autobús Metro en el área de Eagle Rock, aparentemente porque lucía asiática, aunque es mexicoamericana.

Un segundo ataque con aparentes motivos raciales también ocurrió el miércoles en Los Ángeles. Este ataque sería el segundo en menos de una semana en Los Ángeles.

En el caso de la víctima, de 70 años, que sufrió severas lesiones, la fiscalía le dijo a Telemundo 52 que la sospechosa enfrentará cargos vinculados a crimen de odio racial, y un cargo por abuso con lesiones a una persona de la tercera edad.

Las imágenes muestran la severidad de las heridas de la señora Becky de 70 años de edad, tras haber sido brutalmente agredida el viernes pasado cuando se bajaba del autobús de la ruta 81 del METRO frente a un supermercado de Eagle Rock.

Su hijo habló con Telemundo 52 del grave estado en la que se encuentra su madre.

“[La víctima estaba] muy golpeada. Los ojos los tenía cerrados, toda la cara la tenía hinchada, estaba toda golpeada, todo muy feo, y la muchacha [atacante] quería arrancarle el cabello a mi mamá”, dijo el hijo de la víctima.

Una mujer afroamericana de 23 años fue detenida tras este incidente. Según el hijo de la víctima la presunta agresora gritó insultos raciales contra la señora Becky, pensando por sus rasgos, ella era asiática. Según el hijo, nadie en el autobús intervino para detener la golpiza.

“La muchacha negra la lanzó al piso, y empezó a golpear a mi mamá en la cabeza, y nadie ayudó a mi mamá”, dijo el hijo de la víctima.

Un segundo ataque de odio-ocurrido ayer en la plataforma del Metro de la avenida Vermont y el bulevar Beverly de East Hollywood dejó gravemente herido a un hombre hispano de 39 años, a quien el agresor le grito insultos raciales y homofóbicos. El sospechoso no ha sido arrestado.

Esta mañana autoridades locales condenaron estos recientes incidentes.

"Es una cosa muy triste. Hay mucho odio, especialmente contra personas de color, personas que son asiáticas, y quizás ni lo son”, dijo Hilda Solis, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

Eloy Gómez sabe en carne propia lo que es ser discriminado y atacado por el color de su piel, y le contó a Telemundo 52 que él también fue agredido en la zona de East Hollywood en diciembre pasado.

“Me encontró un hombre moreno, y me golpeó. No me robó, pero me dijo ‘Go back to Mexico’ y un montón de palabras groseras”, dijo Gómez.

De origen mexicano, el padre de 45 años aún intenta sanar las secuelas físicas y emocionales de esa agresión que lo mantuvo un mes en el hospital.

“Es triste porque tengo 35 años en este país y nunca me había pasado nada”, emocionalmente contó Moreno.

Cualquier persona que presencie o sufra un ataque de este tipo no debe quedarse de brazos cruzados, y debe contactar a las autoridades.

Es importante llamar al 911 se es una emergencia, o al 211 para hacer una denuncia o un reporte. Si se trata de un incidente en el tren del Metro o autobuses llame al 888-950-SAFE