“Muéstrame tus papeles”: mujer confronta a jardinero hispano mientras trabajaba

Un jardinero hispano de Rancho Mirage, en California, denuncia que fue víctima de un incidente racista mientras laboraba en un complejo de apartamentos luego de que una mujer lo confrontara y le pidiera prueba de que estaba legalmente en Estados Unidos.

En el video grabado por el mismo Juan Andrade, la mujer blanca se acerca al hombre en el complejo Parkview Villas sin mascarillas ni respetando el distanciamiento social.

"Quiero ver tus papeles", le dice la mujer luego de que Andrade le pidiera que se alejara porque no tenía tapabocas y estaba trabajando.

"No, muéstrame tus papeles", le responde la mujer, que en un momento del video lanza un beso a la cámara.

Andrade contó a Telemundo que la mujer lo había estado confrontando a él y otros compañeros desde hace varias semanas, por lo que decidió grabarla.

"Me sentí mal y también enojado porque no le di ningún motivo a ella para que me tratara así", dijo.

La mujer fue detenida con un cargo de agresión por un incidente previo, informó la policía, que aclaró que no fue por los videos de supuestos ataques.

Después del incidente, la ciudad de Rancho Mirage emitió un comunicado en el que dice que no toleran el odio y que están investigando lo ocurrido.

Un abogado de inmigración recordó que los inmigrantes no tienen que mostrarles sus documentos personales a cualquier que se los pidan.