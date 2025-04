Muerte del papa Francisco: líderes políticos y religiosos del Área de la Bahía reaccionan

La muerte del papa Francisco el lunes ha provocado una serie de reacciones de líderes locales y estatales en California.

Gavin Newsom expresó palabras de condolencia a través de un comunicado:

"Jennifer y yo nos unimos al mundo en el duelo por el fallecimiento del papa Francisco. Él vio a Dios en todas sus criaturas, recordándonos las obligaciones de la humanidad hacia los demás y hacia el mundo en que vivimos, pidiéndonos que 'cuidemos los unos de los otros y seamos custodios amorosos de la creación'.

Al igual que el santo honrado con el nombre papal de Su Santidad, San Francisco de Asís, el Papa Francisco lideró con su amor por la paz y la creación y buscó proteger y apoyar a los vulnerables. Defendió la dignidad humana, especialmente la de los pobres, llamó al mundo a tomar medidas urgentes contra el cambio climático, condenó la pena de muerte y afrontó verdades dolorosas, incluyendo el papel de la Iglesia en el genocidio de los pueblos indígenas. Su papado se caracterizó por la valentía moral, un profundo respeto por toda la creación y una profunda convicción en el poder transformador del amor para sanar y unir.

Al llorar la pérdida de Su Santidad, lo honramos al elegir creer que un mundo mejor es posible a través de la gracia y la bondad, y mediante la comunión con nuestros vecinos, sin importar nuestras diferencias”.

Pelosi realizó una publicación en Twitter donde expresó en parte:

“Con inmensa tristeza, Paul y yo nos unimos a nuestros hermanos católicos y personas de fe de todo el mundo en el duelo por la pérdida del Papa Francisco: un faro de caridad, esperanza y amor para todos los creyentes. Su Santidad reavivó la fe de los católicos de todo el mundo con un triunfante mensaje de paz que ha inspirado a una generación. Personalmente, la pérdida del Papa Francisco es devastadora. Fue un gran honor para mí asistir a su investidura en la festividad de San José en 2013 y estar en la Cámara de Representantes durante su histórico discurso ante el Congreso en 2015. En San Francisco, nos sentimos especialmente orgullosos del Papa Francisco, ya que comparte el nombre de nuestra ciudad y honra el llamado de nuestro himno, el Canto de San Francisco, a ser un "instrumento de paz".

