Mapa: Vea dónde se han expandido las condiciones de sequía en California

La última actualización del Monitor de Sequía de Estados Unidos, publicada el jueves, muestra que casi toda California se encuentra en alguna etapa de sequía mientras el estado se prepara para un verano seco y caluroso.

El informe semanal muestra que el 97,5% de California se encuentra en alguna etapa de sequía. La esquina suroeste del estado se encuentra en una condición previa a la sequía que el Monitor llama anormalmente seca.

En esta época del año pasado, solo el 41,5% de California estaba en una de las categorías de sequía.

El informe más reciente muestra 87,95% del estado en sequía severa y 52,86% en sequía extrema, incluyendo la mayoría de los condados de Los Ángeles, Ventura y San Bernardino. Una franja del estado a lo largo de la frontera de Nevada entró en la etapa más grave: una sequía excepcional.

A principios de este mes, el gobernador Gavin Newsom declaró una emergencia por sequía en dos condados del norte de California en respuesta a las condiciones áridas que afectan gran parte del estado y el oeste de Estados Unidos y un invierno anormalmente seco. La declaración está dirigida a los condados de Mendocino y Sonoma, donde las condiciones de sequía son especialmente severas.

Una declaración de sequía más amplia podría producirse a medida que cambien las condiciones.

California, que se encuentra ahora en su segundo año de sequía, se prepara para otra devastadora temporada de incendios forestales después de un invierno con pocas precipitaciones.

Aproximadamente tres cuartas partes del oeste estadounidense se encuentran en lo que se llama una mega sequía, con vías fluviales críticas como el río Colorado y el río Grande que abastecen a millones de personas y se espera que las granjas tengan caudales lamentablemente bajos este año.

Advierten que los niveles de agua en lagos podría causar problemas en los estados en el oeste del país.

Más allá de la declaración de sequía en los dos condados, la orden ejecutiva de Newsom permite a California prepararse para los efectos esperados de la escasez de agua en todo el estado más rápidamente.

Aunque no declaró una emergencia por sequía en todo el estado, la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos en marzo envió advertencias tempranas a 40,000 titulares de derechos de agua instándolos a comenzar a conservar. La junta sugirió que los usuarios agrícolas reduzcan el riego y busquen otras fuentes de agua y que las personas en ciudades y pueblos instalen jardines resistentes a la sequía y reemplacen los electrodomésticos por otros que ahorren agua.

El departamento dijo que este es el cuarto año más seco registrado en California, especialmente en los dos tercios del norte del estado.

La última gran sequía duró de 2012 a 2016 y provocó que el entonces gobernador Jerry Brown para imponer amplias restricciones al uso del agua que afectaron a casi todos en el estado más poblado de la nación.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.