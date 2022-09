Mapa: vea dónde arden los incendios forestales en California

California está en los meses cálidos y secos del verano con la mayor parte del estado en sequía severa a extrema.

Las condiciones secas y las temperaturas superiores a lo normal en primavera dejaron los niveles de humedad de la maleza por debajo de lo normal. Eso significa que los incendios forestales tendrán el potencial de propagarse rápidamente una vez que comiencen en condiciones de calor y viento.

El siguiente mapa muestra dónde están ardiendo los incendios forestales de California.

California está en su tercer año seco consecutivo. Las condiciones de sequía en todo el estado han dejado las laderas cubiertas de maleza seca, lo que proporciona combustible para incendios que pueden propagarse rápidamente en condiciones de calor y viento.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.