En California: protestan mandato de vacuna contra COVID-19 para estudiantes y trabajadores escolares

Docenas de padres, maestros y algunos niños participaron en una serie de protestas frente a varios campus escolares del sur de California como parte de un esfuerzo de “no participación” o “abandono de los salones” en todo el estado para denunciar una exigencia que exige que todos los estudiantes de grados K-12 en California sean vacunados contra COVID-19.

En las afueras de la Preparatoria Birmingham High, en Van Nuys, los manifestantes marcharon por la acera fuera de la escuela, con carteles que decían “Mi cuerpo, mi elección”, “Nuestros niños no son ratas de laboratorio” y “Detengan la exigencia del LAUSD”.

Un joven estudiante sostenía un cartel que decía: “No me echen de la escuela”.

Mientras marchaban, los participantes corearon consignas como “Nuestros hijos, nuestra elección”. Algunos automovilistas que pasaban tocaron la bocina en señal de apoyo.

PROTESTAS EN OTROS CONDADOS DE CALIFORNIA

Otras protestas similares se llevaron a cabo fuera de las escuelas en todo California, con las salidas organizadas para rechazar el mandato de vacuna contra el coronavirus anunciado por el gobernador Gavin Newsom para los estudiantes.

El requisito entrará en vigencia una vez que una vacuna reciba la “aprobación total” de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) para todos los grupos de edad afectados.

La vacuna contra COVID-19 de Pfizer cuenta con la aprobación total de la FDA para mayores de 16 años y se ofrece a menores de 12 años con una autorización de uso de emergencia.

“Si bien sigue habiendo señales alentadoras y seguimos viendo un progreso con más y más personas que tal vez estaban al borde y que ahora están recibiendo la vacuna... Todavía hay una lucha para llegar a donde tenemos que ir, y eso significa que debemos hacer más y debemos hacerlo mejor”, dijo Newsom cuando anunció la orden.

Dijo que el mandato propuesto es para “proteger a nuestros niños y al personal de la escuela, y mantenerlos en el aula”. Dijo que dependiendo de cuándo la FDA otorgue las autorizaciones completas para las vacunas, el mandato entrará en vigencia el 1 de enero o el 1 de julio de 2022.

VACUNAS PARA ESTUDIANTES Y EMPLEADOS DEL LAUSD

Padres aseguran que se les están violando sus derechos y por eso alegan que no lo van a permitir, uniéndose a otros en el estado en protesta contra esta medida.

Los estudiantes de LAUSD de 12 años o más que participan en programas extracurriculares en persona debían recibir su primera dosis antes del 3 de octubre y la segunda a más tardar el 31 de octubre. Todos los demás estudiantes de 12 años o más deben recibir su primera dosis antes del 21 de noviembre y el segundo antes del 19 de diciembre.

Las órdenes con respecto a las vacunas contra el COVID-19 tienen a mucha gente confundida, y preocupada, en especial a padres de niños en edad escolar.

Los estudiantes más jóvenes deberán recibir su primera dosis a más tardar 30 días después de cumplir 12 años y la segunda dosis a más tardar ocho semanas después de cumplir esa misma edad.

El mandato se aplica a todos los estudiantes del distrito, junto con los estudiantes de las escuelas autónomas en las instalaciones escolares del distrito que comparten el edificio. Los estudiantes con exenciones calificadas y aprobadas bajo las políticas de inmunización existentes del LAUSD'' no necesitan vacunarse.

Mientras tanto, el personal del distrito, incluidos los maestros, debían recibir al menos una dosis de la vacuna COVID-19 antes del lunes y la segunda antes del 15 de noviembre.

Los trabajadores que no tengan la dosis única informada para el lunes no podrán regresar al trabajo, sin embargo, no estarán sujetos a despido hasta el 1 de noviembre. Cualquier empleado que no reciba la segunda dosis antes del 15 de noviembre será '' sujeto a separación del servicio del distrito ''.

El LAUSD informó el viernes que 97% de los administradores del distrito y 97% de los maestros de aula habían informado su estado de vacunación en el sistema de pase diario del distrito al mediodía del viernes, junto con 95% de los supervisores clasificados, como asistentes administrativos, gerentes de planta y gerentes de cafetería.