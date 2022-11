“No debí haber sobrevivido”: motociclista vive milagro tras aterrador accidente

Malibú (California).- Un motociclista resultó gravemente herido la semana pasada en un choque aterrador en Malibú que fue captado desde su punto de vista por una cámara corporal.

Stephen Levey salió a dar un paseo el lunes en Malibú con una cámara en el pecho. Su cámara estaba rodando en Kanan Dume y Pacific Coast Highway alrededor del mediodía cuando un automóvil a toda velocidad chocó contra un camión.

El camión rodó y se estrelló contra Levey. El video se corta en el punto del impacto.

El auto terminó en llamas y la motocicleta de Levey quedó debajo del camión. Los investigadores confirman que el accidente mató al conductor que conducía a exceso de velocidad en un automóvil robado.

“No debería haber vivido eso”, dijo Levey. “Tan mal como están las cosas y sin ser dramáticas, son bastante malas. Chico, las cosas podrían haber sido peores”.

Levey se despertó en el hospital y recordó que tenía su cámara.

“Pedí a las enfermeras que me trajeran mi teléfono y luego fui a lo último que se registró”, dijo Levey. “No tengo ningún recuerdo del accidente. No es como si pudiera prepararme sabiendo lo que pasó”.

El abogado de Levey dice que su cliente es un fotógrafo profesional con lesiones y gastos que alteran su vida.

“Están reconstruyendo su brazo y mano”, dijo Brian Breiter, el abogado de Levey. El motociclista también sufrió la fractura de nueve costillas, la perforación de un pulmón por neumotórax y lesiones en una pierna.

El Departamento del Alguacil de Los Ángeles confirma que el conductor no identificado que murió en el accidente robó el automóvil de un centro de rehabilitación de Malibú.

El abogado de Levey dice que ahora necesita la ayuda de la comunidad.

“Ayúdennos a resolver este rompecabezas para que Stephen y el chofer en ese camión puedan descubrir qué y por qué sucedió esto”, dijo Breiter. “¿Pudo haberse prevenido?”

Aunque enfrenta facturas médicas de siete cifras y cuenta con la recaudación de fondos en línea, Levey asegura que, no obstante, está agradecido.

