¿Ganaste la lotería? Esto es lo que debes hacer para reclamar tu premio en California

What to Know Las reclamaciones de premios mayores están sujetas a un proceso de revisión exhaustivo por parte de la Lotería de California que implica una verificación de antecedentes con preguntas específicas.

La ley de divulgación pública de California exige que se divulgue el nombre del ganador del premio mayor. La Lotería de California publica un Manual del ganador para ayudar a navegar el centro de atención del público.

Habrá impuestos federales. La tasa de retención federal se basa en el estatus de residente del ganador.

Así que ha ganado una suma de dinero que cambiará su vida.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

¿Ahora qué?

Obtener el dinero del premio implica un proceso de reclamación. Lo que está involucrado en ese proceso depende de cuánto dinero hayas ganado.

Reclamar un premio de menos de $600 por lo general implica una visita a un minorista de lotería. Traiga su boleto, el empleado le entregará efectivo.

Los expertos tienen tips para que la suerte esté de tu lado.

Pero el proceso implica algunos pasos más para los grandes ganadores, como el afortunado jugador que entró en una estación de servicio de Altadena en noviembre y salió con un boleto de Powerball que valía el premio mayor más grande en la historia de los Estados Unidos

Esto es lo que sucede cuando se reclaman premios de lotería en California.

¿Qué pasos implican reclamar grandes premios de lotería?

Reclamar un premio de más de $600 requiere un formulario de reclamo. La Lotería de California ofrece formularios para ganadores individuales y grupales aquí.

Tenga en cuenta que hay un formulario para un representante de grupo y otro formulario para cada miembro restante del grupo.

Los reclamos se pueden presentar en una oficina de distrito de la Lotería de California o por correo.

¿Cuánto tiempo tienen los ganadores del premio mayor de la lotería para reclamar un premio?

¿Recuerdas el sorteo del premio mayor de Powerball de $2 mil millones en noviembre? Alguien finalmente reclamó ese premio, el más grande en la historia de la lotería.

Tres meses puede parecer una larga espera para conseguir esa cantidad de dinero, pero no hay prisa una vez que el reloj comienza a correr en la fecha del sorteo.

Casi todos los juegos de lotería permiten 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar un premio. Las excepciones son los premios mayores de Powerball y Mega Millions, que tienen una fecha límite de un año.

“Si gana el premio gordo, tiene hasta un año para presentarse”, dijo Carolyn Becker, subdirectora de asuntos públicos y comunicaciones de la Lotería de California.

Haga clic aquí para obtener una lista completa de los plazos de reclamo de la Lotería de California.

Este video fue publicado originalmente el 14 de mayo del 2021. Esto es lo que recomiendan los organizadores de las diferentes loterías en Estados Unidos. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

¿Están identificados los ganadores del premio mayor?

La Lotería de California anunció el 14 de febrero que alguien se presentó para reclamar el premio de $2 mil millones. Una vez que la Lotería confirma que ganó el premio, el ganador enfrenta decisiones que vienen con estar en el centro de atención del público.

Un asunto está predeterminado: el nombre del ganador es un registro público, de acuerdo con las leyes de divulgación pública de California. El ganador del premio mayor de $2 mil millones se negó a participar en entrevistas con los medios o aparecer públicamente, dijo la Lotería.

No todos los estados tienen las mismas reglas de divulgación pública. El Manual del ganador de la Lotería de California ofrece algunos consejos sobre el tema.

“Habrá un interés inmediato en su historia”, dice el manual. “De acuerdo con las leyes de divulgación pública de California, su nombre es un registro público. ¡Eso significa que es probable que los medios intenten contactarlo para hacerle muchas preguntas divertidas sobre su premio! Sus esfuerzos son más fáciles en esta época de motores de búsqueda en Internet.

“Con eso en mente, lo instamos a que considere participar en la disponibilidad de los medios. Nos encargaremos de todo en el camino planificando y guiándolo a través del proceso de los medios. Los ganadores han podido satisfacer mejor estas solicitudes de los medios de una sola vez. y seguir con sus vidas”.

El nombre completo del ganador, el nombre y la ubicación del minorista que vendió el boleto ganador, la fecha del sorteo del premio y el monto, incluidos los pagos a plazos brutos y netos, se consideran asuntos de registro público y están sujetos a divulgación.

¿Cuáles son los errores de reclamo de premio mayor de lotería más comunes?

Un error en el formulario de reclamación puede provocar un retraso en la obtención de su dinero. Estos son cinco de los errores más comunes, según la Lotería de California.

Los jugadores se olvidan de firmar un formulario de reclamación.

Los jugadores olvidan incluir una fecha de nacimiento.

¿Puedes leerlo? La Lotería de California no puede procesar reclamos con un formulario legible, preciso y completo.

Verifique su dirección. Asegúrese de que sea legible y completo, incluido el número de apartamento.

Firme el reverso del boleto ganador e inclúyalo con el formulario.

¿Cómo se revisan los premios mayores de la lotería?

Después de reclamar una gran ganancia, la Lotería lleva a cabo un proceso de revisión exhaustivo.

“Incluso cuando alguien se presenta, la Lotería de California no lo anuncia públicamente ni lo reconoce hasta que nuestra división de seguridad y aplicación de la ley revisa y examina minuciosamente al reclamante”, dijo Becker.

Gabriel Fierro, de 60 años, recibió la galleta mientras cenaba con su esposa en el restaurante Red Bowl en Charlotte, Carolina del Norte, según una publicación de blog en el sitio web de la lotería de ese estado.

La investigación implica una verificación de antecedentes con preguntas específicas. Por ejemplo, todos saben dónde se vendió un boleto ganador, pero no todos saben el día ni la hora. ¿Fue una elección rápida o un número personalizado? ¿Había un boleto en el comprobante de pago o múltiples?

“Esas son cosas que no publicitamos con una gran victoria, como la de Altadena, porque el eventual ganador necesita corroborar esos hechos”, dijo Becker. “Lamentablemente, tenemos personas que intentan estafarnos. Incluso manipulan un boleto. Tenemos medidas de seguridad en cada boleto, ya sea un juego de sorteo o Scratchers de los que no hablamos públicamente porque esos son nuestro ingrediente secreto para identificar un boleto ganador real”.

Los investigadores también determinarán si un ganador debe dinero, como impuestos atrasados o manutención infantil. Ese dinero se sacará de las ganancias como compensación.

¿Dónde está mi cheque?

Eso depende de la opción de pago que seleccione el ganador. Los premios ofrecidos en pagos únicos deben llegar entre seis y ocho semanas a partir de la fecha del reclamo, al igual que el primer pago a plazos si esa es la opción seleccionada. Los premios pagados en cuotas anuales se envían cerca de la fecha de aniversario de la gran victoria. Hay opciones de cuotas semanales y pagos mensuales, que llegan al mismo tiempo cada mes.

De forma predeterminada, todos los premios mayores de Powerball, Mega Millions y SuperLotto Plus se pagan en 30 cuotas graduadas. Los ganadores pueden elegir el valor en efectivo del premio mayor dentro de los 60 días posteriores a la aprobación del reclamo. La opción de pago se selecciona en un Formulario de Pago de Elección del Premio Mayor de la Lotería de California que debe ser notariado y devuelto dentro de los 60 días posteriores a la aprobación del reclamo.

Los ganadores del grupo deben elegir la misma opción de pago.

¿Por qué el monto del pago es menor que el premio mayor?

Si se selecciona la opción de efectivo, será menor que el premio mayor del anuncio. La razón es que el premio mayor anunciado es la cantidad de dinero que se ganaría si la Lotería invirtiera la cantidad de la opción en efectivo durante 30 años.

‘Si elige la opción en efectivo para los premios mayores de SuperLotto Plus, Mega Millions y Powerball, recibirá el valor en efectivo estimado del premio mayor y no el monto del premio mayor anunciado”, según el Manual. “Si elige tomar la anualidad, después de 30 años, recibirá el monto total anunciado”.

¿Qué pasa con los impuestos?

El Servicio de Rentas Internas (IRS) requiere que la Lotería de California retenga impuestos federales sobre muchos premios. No hay retención de impuestos estatales o locales de California.

La tasa de retención federal se basa en el estatus de residente del ganador

“Se requiere que la Lotería retenga impuestos federales del 24 % para ciudadanos estadounidenses y extranjeros residentes que proporcionen un número de seguro social, y del 24 % para ciudadanos estadounidenses y extranjeros residentes que no proporcionen un número de seguro social”, según el Manual del ganador.

¿A quién decirle? ¿Cómo cobrar? ¿Cuándo reclamar tu premio? Contestamos estas preguntas.

No es necesario ser ciudadano estadounidense para reclamar un premio. A cualquier persona que seleccione ese estado en el formulario de reclamo se le retendrá el 30 por ciento.

Todavía tengo preguntas. El Manual del Ganador de la Lotería de California puede ayudar a guiar a las personas a través del proceso. Incluye consejos para manejar las solicitudes de donación, administrar todo ese dinero y encontrar un asesor de confianza.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.