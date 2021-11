Llevó a sus hijos a pedir dulces; Newsom aclara el motivo de su ausencia

SACRAMENTO, California – El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que eligió llevar a sus hijos a pedir dulces en Halloween en lugar de discutir el cambio climático con los líderes mundiales en Escocia, y explicó la decisión de cancelar abruptamente su viaje y luego alejarse de la vista del público. durante casi dos semanas fue impulsado por el simple deseo de un padre trabajador de pasar más tiempo con sus hijos.

Los comentarios de Newsom, pronunciados el martes en una cumbre económica en Monterey, se produjeron después de aumentar la cobertura de los medios y las críticas de los republicanos sobre su paradero y lo que estaba haciendo. Su último evento público fue el 27 de octubre cuando recibió una vacuna de refuerzo contra el coronavirus y luego, dos días después, su oficina emitió una breve declaración diciendo que cancelaba sus planes de viaje por "obligaciones familiares" inespecíficas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Su personal no respondió preguntas sobre dónde estaba o qué estaba haciendo durante gran parte de ese tiempo. Sin embargo, las fotos del fin de semana publicadas en Vogue mostraban a Newsom asistiendo a la boda de Ivy Love Getty, la nieta del magnate petrolero multimillonario J. Paul Getty, cuyos familiares han sido los principales donantes de las campañas de Newsom.

Para el lunes, la ausencia de Newsom había provocado especulaciones sobre su salud, principalmente entre los conservadores en las redes sociales que apoyaron el hashtag #wheresgavin. La esposa de Newsom, Jennifer Siebel Newsom, se sumó a la intriga el domingo por la noche con un tweet eliminado desde entonces que le decía a la gente "por favor, dejen de odiar y consigan una vida".

Pero el martes, Newsom dijo que su ausencia no era más que una oportunidad para recargar energías con su familia después de tres frenéticos años en el cargo que incluyeron una pandemia sin precedentes, la destrucción sin precedentes de incendios forestales, una sequía y la lucha por su vida política en solo el segundo.

Newsom rechazó el retiro en septiembre y luego pasó las siguientes semanas considerando cientos de proyectos de ley aprobados por la Legislatura.

El cambio climático es un tema emblemático para Newsom, quien muchos creen que tiene aspiraciones de postularse a la presidencia algún día. Asistir a la conferencia le habría dado la oportunidad de promocionar sus iniciativas sobre el cambio climático, que incluyen prohibir las ventas de automóviles y camiones nuevos a gasolina para 2035 y elevar su perfil entre los líderes mundiales.

Pero a medida que se acercaba el viaje, sus hijos tomaron la iniciativa.

"He estado en esta maldita cinta, hemos pasado de crisis en crisis", dijo Newsom. “Los niños, literalmente, tuvieron una especie de intervención. Dijeron que no podían creer que me iba a perder Halloween ".

Newsom dijo que, para sus hijos, que tienen entre 5 y 12 años, perderse Halloween es peor que perderse la Navidad “.

No tenía ninguna maldita elección; Tuve que cancelar ese viaje ”, dijo.

Los comentarios de Newsom se ganaron el aplauso de la audiencia y el elogio de sus compañeros demócratas en la legislatura estatal, muchos de los cuales culparon a los opositores políticos del gobernador y a los medios de comunicación por exagerar la historia.

El asambleísta Ash Kalra tuiteó que, si Newsom hubiera asistido a la conferencia, habría sido criticado "por viajar al extranjero en lugar de quedarse en casa atendiendo al estado".

"Simplemente no puede ganar", dijo Kalra.

Wesley Hussey, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Sacramento, dijo que Newsom podría haber evitado gran parte del alboroto si simplemente hubiera dicho desde el principio por qué no asistía a la conferencia y dando un paso atrás en las apariciones públicas.

“Creo que este es un ejemplo de que el gobernador y sus operaciones de prensa deben estar al tanto de las redes sociales y las distorsiones y estar siempre al frente de la historia”, dijo. “Creo que deberíamos saber qué está haciendo el gobernador y darle espacio cuando necesite tiempo en familia. Y creo que esos pueden ir juntos ".

Ni el gobernador ni sus representantes dijeron por qué no ofrecieron detalles sobre el paradero de Newsom antes de esta semana. El lunes, la oficina de Newsom dijo que el gobernador había estado trabajando en el Capitolio en "asuntos urgentes, incluidas las vacunas COVID-19 para niños, refuerzos, puertos, el próximo presupuesto estatal y la continua recuperación económica de California".

Newsom habitualmente tiene varias apariciones públicas cada semana. Disfruta de su papel como líder del estado más poblado de la nación que, si fuera su propio país, tendría la quinta economía más grande del mundo. Eso es lo que hizo que su ausencia tras su repentina retirada de la conferencia climática fuera tan curiosa.

“La ausencia de un gobernador es siempre un asunto de interés público. Eso es especialmente cierto para un gobernador que reclama la autoridad exclusiva para controlar la vida de las personas a través de un 'estado de emergencia”, tuiteó el asambleísta republicano Kevin Kiley, quien se postuló para gobernador en las elecciones revocatorias. Kiley ha intentado en repetidas ocasiones sin éxito convencer a sus colegas en la Legislatura estatal controlada por los demócratas de limitar los poderes de emergencia de Newsom durante la pandemia.

Los aliados de Newsom rápidamente salieron en su defensa en las redes sociales. La asambleísta Lorena González, una demócrata de San Diego, tuiteó que Newsom “es esposo y padre de 4 niños pequeños que trabajó duro casi todos los días durante esta pandemia y fue recompensado al enfrentar una ridícula elección partidaria de revocatoria. No me importa lo que se tome el tiempo para hacer con su familia, se merece un tiempo libre ".

Cuando salió el martes, Newsom agregó detalles de su semana fuera del centro de atención. Fue al torneo de fútbol de sus hijos y los llevó a pedir dulces, después de haber obtenido rápidamente un disfraz de pirata para unirse a ellos. Dijo que llevó a sus hijos al Capitolio la semana pasada, participando por primera vez en tradiciones turísticas como tomarse una selfie con la estatua de un oso grizzly, el animal que aparece en la bandera del estado, fuera de la oficina del gobernador.

"Ha sido, probablemente, la semana más productiva que he tenido desde que fui gobernador", dijo Newsom.