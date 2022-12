Llega a su fin el pago obligatorio por COVID-19 para trabajadores de California

SACRAMENTO, California — California dejará de requerir que las empresas paguen a los empleados que no pueden trabajar por haber contraído el virus del COVID-19 ejerciendo sus labores.

Durante los últimos dos años, los reguladores laborales de California han tratado de frenar la propagación del coronavirus exigiendo a los trabajadores infectados que se queden en casa y al mismo tiempo garantizándoles el pago completo de sus jornadas.

Pero el jueves, la Junta de Normas de Salud y Seguridad Ocupacional de California votó para poner fin a esa regla en el 2023, en parte porque la regla se ha vuelto más difícil de implementar. Solo las personas que contrajeron el virus mientras trabajaban son elegibles para seguir recibiendo su pago, pero el coronavirus ahora está tan extendido que es mucho más difícil saber dónde se enfermó alguien.

Además, los cambios en las reglas de cuarentena significan que la mayoría de los trabajadores no están obligados a quedarse en casa una vez que han estado expuestos al virus, siempre y cuando no tengan síntomas y no den positivo en la prueba de la enfermedad.

Si bien la junta aprobó la nueva regla con una votación de 6 a 1, muchos miembros de la junta dijeron que estaban decepcionados de que se cambiara la regla. Las nuevas reglas durarán dos años porque son regulaciones temporales implementadas en respuesta a la pandemia.

Los reguladores pronto comenzarán a trabajar en reglas permanentes, y el jueves varios miembros de la junta prometieron asegurarse de que las reglas permanentes incluyan el requisito de que se les siga pagando a los trabajadores enfermos.

“Ahora les diremos a los trabajadores que deben ser excluidos del trabajo si están enfermos debido a la exposición en el lugar de trabajo, pero no exigiremos que se les pague. Todos sabemos que esto hará que las personas necesiten trabajar mientras están enfermas”, dijo Laura Stock, miembro de la junta. “Realmente quiero asegurarme de que no volveremos a cometer este error”.

Los trabajadores que faltan al trabajo debido al coronavirus pueden usar la licencia por enfermedad. Una ley estatal, aprobada a principios de este año, requiere que las empresas brinden a los trabajadores hasta dos semanas de tiempo libre remunerado si se enferman por el coronavirus. Pero esa ley vence en diciembre y no está claro si los legisladores la extenderán en 2023.

No todos los trabajadores tienen licencia por enfermedad, incluidos los trabajadores de bajos salarios en la industria de servicios, como los restaurantes de comida rápida. Esos trabajadores pueden solicitar los beneficios de compensación para trabajadores si tienen que perder horas laborales porque tienen coronavirus, sin embargo, el proceso es arduo y no hay garantía de que sean aprobados.

Mitch Steiger, principal defensor legislativo de la Federación Laboral de California, dijo que las personas que presentan reclamos de compensación para trabajadores tienen cinco veces más probabilidades de ser rechazadas que las personas que presentan reclamos que no son por coronavirus.

“No importa dónde contrajo el virus el trabajador. Presentarse en el trabajo puede convertirse en un brote en el lugar de trabajo”, dijo Steiger.

Aunque las reglas sobre el pago de los trabajadores están cambiando, gran parte de las demás regulaciones de COVID-19 siguen vigentes. El estado todavía tiene reglas sobre ventilación, pruebas y cómo manejar los brotes. Las empresas aún deben notificar a los empleados si han estado expuestos al virus en el trabajo, y deben poner a disposición de los trabajadores pruebas de coronavirus gratuitas que hayan estado en contacto cercano con otra persona en el trabajo que haya sido infectada.

Los grupos empresariales instaron el jueves a la junta a rechazar las reglas, argumentando que no es necesario que haya ningún estándar de coronavirus en absoluto. El gobernador demócrata Gavin Newsom pondrá fin a la declaración de emergencia por coronavirus del estado en febrero y todas las órdenes ejecutivas que la acompañan. El jueves, la Agencia de Salud Pública del Condado de Orange anunció que estaba cambiando su respuesta al coronavirus “de una postura de emergencia a operaciones comerciales de rutina”.

“Ahora es el momento de poner fin a esto”, dijo Rob Moutire, defensor de políticas de la Cámara de Comercio de California.