Anuncian legislación para ayudar a mantener abiertas las escuelas en California

Líderes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y el Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD) se reunieron el lunes con el Senador estatal, Dr. Richard Pan, por la mañana para anunciar la legislación estatal que requeriría que los estudiantes se vacunen contra el COVID-19 para asistir a clases en persona.

La nueva legislación, propuesta por el Senador Pan, agregaría la vacuna COVID-19 a la lista de vacunas requeridas que los estudiantes de California deben recibir para asistir a las escuelas K-12, con el objetivo de mantener las escuelas abiertas de manera segura durante la pandemia.

El proyecto de ley, que primero debe pasar por la legislatura del estado de California para su votación y promulgado por el gobernador Gavin Newsom, requeriría que los estudiantes reciban una vacuna contra el COVID-19. Quienes no se vacunen contra el COVID aprenderían a distancia con programas de estudio independientes, o podrían educarse en casa.

Una propuesta de ley permitiría a niños de 12 años en adelante vacunarse sin el consentimiento de sus padres.

“Este proyecto de ley, si se aprueba, entraría en vigencia el 1 de enero de 2023”, dijo Pan.

Cuando se le preguntó si la entrada en vigor del proyecto de ley depende de la aprobación total de la FDA de las vacunas contra el COVID-19 para niños en edad escolar, Pan dijo que "actualmente el proyecto de ley no dice nada sobre ese tema".

El anuncio se produce después de que LAUSD y SDUSD intentaran implementar requisitos de vacunas para sus distritos y enfrentaran desafíos legales que detuvieron esos esfuerzos.

El anuncio se produce durante un aumento continuo en los casos de COVID-19 debido a la variante omicron del virus, que ha obligado a algunas escuelas del Sur de California a volver al aprendizaje remoto.

Pan, senador estatal demócrata que representa a Sacramento, pediatra y presidente del Comité de Salud del Senado, dijo que está al tanto de los padres que dudan en vacunar a sus hijos debido a inquietudes de seguridad y su preocupación de que sus hijos tengan que quedarse en casa y no ir a la escuela si aprueban el proyecto de ley y quedan sin vacunar contra el COVID-19.

Pero citó a los estudiantes que ya se están quedando en casa, a medida que aumentan los números de COVID-19 y a los padres les preocupa que los altos números de casos causados ​​​​por las tasas de vacunación más bajas hagan que sus hijos se enfermen y lleven el virus a casa.

A Pan se unieron otros funcionarios escolares y estatales para el anuncio, incluido el presidente de la Junta Unificada de Los Ángeles, Kelly Gonez, la superintendente interina del Distrito Unificado de Los Ángeles, Megan K. Reilly, el miembro de la Junta del Distrito Unificado de San Diego, Richard Barrera, y el presidente de la Asociación Médica de California, el Dr. Robert E. Wailes.

