El incendio Midway cierra la I-580 y quema más de 260 acres

Los bomberos luchaban contra el incendio Midway cerca de Tracy el jueves.

El incendio está ardiendo en el área de las carreteras Midway y Patterson Pass en el borde oriental del condado de Alameda, dijo Cal Fire. Al menos 261 acres se han quemado, con 50% de contención.

La Patrulla de Caminos de California dijo que todos los carriles hacia el este y el oeste de la Interestatal 580 entre Patterson Pass Road y la Interestatal 205 están cerrados debido al incendio.

La CHP dijo que los automovilistas deben evitar la I-580 mientras los bomberos responden al incendio.

Las rutas alternativas pueden incluir la Interestatal 680 hasta la autopista 4 este o Vasco Road hacia el norte.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará una vez que haya más información disponible

Aerial coverage from NBC Bay Area's SkyRanger of a brush fire outside Tracy in San Joaquin County.