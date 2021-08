Incendio Caldor se acerca a Lake Tahoe tras órdenes de evacuación masiva

Una enorme fuerza de extinción de incendios se reunió el martes para defender Lake Tahoe de un furioso incendio forestal que obligó a la evacuación de las comunidades de California en el extremo sur del complejo alpino y puso a otros al otro lado de la frontera estatal en Nevada para que estuvieran listos para huir.

Las calles del popular refugio vacacional, normalmente lleno de miles de turistas de verano, estaban casi desiertas después de que el rápido crecimiento del incendio Caldor forzó una evacuación masiva el lunes y provocó horas de tráfico paralizado.

"Está más fuera de control de lo que pensaba", dijo el evacuado Glen Naasz sobre el incendio que, a última hora del lunes, había sido empujado por fuertes vientos a través de dos carreteras principales, quemando cabañas de montaña mientras bajaba por las pendientes hacia la cuenca Tahoe.

Más bomberos llegaron poco después del anochecer del lunes y muchos fueron enviados para proteger hogares en el área de Christmas Valley, a unas 10 millas (16 kilómetros) de la ciudad de South Lake Tahoe.

El humo espeso impidió las operaciones aéreas de extinción de incendios periódicamente la semana pasada. Pero desde entonces, 23 helicópteros y tres camiones cisterna arrojaron miles de galones de agua y retardante al fuego, dijo el portavoz de bomberos Dominic Polito.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones climáticas críticas de incendios hasta el miércoles debido a fuertes ráfagas, muy baja humedad y combustibles extremadamente secos.

Ken Breslin estaba atrapado en el tráfico d a menos de una milla (1.6 kilómetros) de su casa en la ciudad de 22,000 habitantes, con solo un cuarto de tanque de gasolina en su Ford Escape. Su hijo le suplicó que se fuera el domingo por la noche, pero él se encogió de hombros, seguro de que, si llegaba una orden de evacuación, sería más tarde en la semana.

“Antes, era, 'No te preocupes ... no va a subir. No va a bajar la colina. Hay 3.500 bomberos, todas esas excavadoras y todo el apoyo aéreo '”, dijo. “Hasta esta mañana, no pensé que hubiera una posibilidad de que pudiera entrar en esta área. Ahora es muy real ".

A medida que las llamas avanzaban hacia South Lake Tahoe, los residentes justo al otro lado de la frontera estatal en Nevada enfrentaron advertencias de evacuación.

Las órdenes de evacuación del lunes se produjeron un día después de que se ordenó abruptamente a las comunidades a varias millas al sur del lago que se fueran cuando el fuego se desataba cerca. La principal instalación médica de South Lake Tahoe, el Barton Memorial Hospital, evacuó a decenas de pacientes. La Oficina del Sheriff del Condado de El Dorado transfirió a los presos a una cárcel vecina.

“Hay una actividad de incendios en California que nunca antes habíamos visto. Lo fundamental que debe saber el público es evacuar temprano ”, dijo el jefe Thom Porter, director del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, o Cal Fire. "Para el resto de ustedes en California: cada acre puede arder algún día en este estado".

La amenaza de incendio está tan extendida que el Servicio Forestal de EEUU anunció el lunes que todos los bosques nacionales de California estarían cerrados hasta el 17 de septiembre.

“No tomamos esta decisión a la ligera, pero esta es la mejor opción para la seguridad pública”, dijo la Forestal Regional Jennifer Eberlien.

Más de 15.000 bomberos luchaban contra docenas de incendios en California, incluidos equipos de Utah, Washington, Wisconsin y Virginia Occidental, dijo Mark Ghilarducci, director de la Oficina de Servicios de Emergencia de California. Cerca de 250 soldados en servicio activo estaban siendo entrenados en el estado de Washington para ayudar a limpiar los escombros del bosque a mano.

Los equipos de Louisiana tuvieron que regresar a ese estado debido al huracán Ida, dijo.

Solo dos veces en la historia de California se ha registrado incendios de esta magnitud de un lado a otro de Sierra Nevada, ambos este mes, con los incendios de Caldor y Dixie, dijo Porter.

El Dixie, el segundo incendio forestal más grande en la historia del estado con 1.215 millas cuadradas (3.147 kilómetros cuadrados), ardía a unas 65 millas (105 kilómetros) al norte del incendio del área del lago Tahoe. Impulsó nuevas órdenes de evacuación y advertencias el lunes.

El área de Lake Tahoe suele ser un paraíso recreativo durante todo el año que ofrece playas, deportes acuáticos, caminatas, estaciones de esquí y golf. South Lake Tahoe está lleno de actividades al aire libre y con casinos disponibles en la frontera de Stateline, Nevada.

La alcaldesa Tamara Wallace pensó que el fuego de Caldor se mantendría más lejos. Los incendios en el pasado no se propagaron tan rápidamente.

"Es solo otro ejemplo más de cómo los incendios forestales han cambiado a lo largo de los años", dijo Wallace mientras recogía artículos preciados y se preparaba para irse.

Los últimos dos incendios forestales que arrasaron áreas pobladas cerca de Tahoe fueron el Angora Fire que destruyó más de 200 casas en 2007 y el Gondola Fire en 2002 que se encendió cerca de un telesilla en Heavenly Mountain Resort.

Desde entonces, se han acumulado árboles muertos y la región ha enfrentado graves sequías, dijo Wallace. El cambio climático ha hecho que Occidente sea mucho más cálido y seco en los últimos 30 años y continuará haciendo que el clima sea más extremo y los incendios forestales más frecuentes y destructivos, dicen los científicos.

El tráfico en South Lake Tahoe aumentó el lunes, pero Wallace dijo que la evacuación fue ordenada porque los residentes obedecieron las órdenes de los funcionarios.

No todo el mundo estuvo de acuerdo. La Patrulla de Caminos de California agregó "bastante personal adicional" para ayudar a guiar una evacuación caótica de South Lake Tahoe, ya que los grandes atascos de tráfico ralentizaron la evacuación de vehículos, dijo el comisionado asistente de CHP Ryan Okashima.

El incendio destruyó varias casas el domingo a lo largo de la autopista 50, una de las principales rutas hacia el extremo sur del lago. También rugió a través de la estación de esquí Sierra-at-Tahoe, demoliendo algunos edificios pero dejando intactos los edificios de la base principal. Los equipos utilizaron máquinas para hacer nieve para mojar el suelo.

Cabañas quemadas cerca de la comunidad no incorporada de Echo Lake, donde Tom Fashinell ha operado Echo Chalet con su esposa desde 1984. El resort solo para verano ofrece alquiler de cabañas, pero se le ordenó cerrar temprano durante la temporada debido a incendios forestales.

Fashinell dijo que estaba pegado a las noticias de la televisión local. "Estamos observando para ver si el edificio sobrevive", dijo.

El incendio de Caldor ha quemado casi 300 millas cuadradas (777 kilómetros cuadrados) desde que estalló el 14 de agosto. Después de la feroz quema del fin de semana, la contención cayó del 19% al 16%.

Más de 600 estructuras han sido destruidas y al menos 33.000 más fueron amenazadas. El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, declaró el lunes el estado de emergencia en su estado, citando el alto riesgo de que California se queme a través de la línea estatal.

Diane Kinney, quien ha vivido en South Lake Tahoe desde la década de 1970, dijo que era la primera vez que se ordenaba la evacuación de su vecindario. Ella y su esposo empacaron recuerdos, joyas y papeles del seguro poco después del mediodía. Dejaron atrás su Chevrolet Chevelle de 1964.

“Definitivamente hay ventajas de estar en las montañas, estar con estos hermosos pinos”, dijo. "Pero definitivamente tenemos que salir ahora".