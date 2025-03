Real ID será obligatoria para viajar en vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales

A partir del 7 de mayo, la identificación Real ID será obligatoria para abordar vuelos nacionales y acceder a ciertas instalaciones federales. Si aún no ha obtenido la suya, aquí le explicamos cómo hacerlo.

Requisitos para obtener la Real ID

La identificación Real ID será necesaria para viajar en vuelos domésticos y acceder a edificios federales como cortes e instalaciones militares, entre otros. A diferencia de una identificación tradicional, la Real ID cumple con requisitos federales específicos.

Para obtenerla, es necesario cumplir con tres requisitos esenciales, según Geovana Herrera, vocera del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California:

Comprobar su identidad: Puede hacerlo presentando su acta de nacimiento original o certificada de EE.UU., o un pasaporte vigente. Presentar su residencia en California: Esto puede hacerse con un servicio como una factura de luz. Número de Seguro Social: Este también es un requisito indispensable.

Proceso de solicitud

El trámite para obtener la Real ID puede hacerse en línea. Solo debe ingresar a la página web REALID.DMV.CA.GOV, donde creará una cuenta con el DMV y agendará su cita. Después de la cita, donde se verificará la información, solo quedará esperar.

“Normalmente, después de que se recibe la solicitud y es procesada, se tarda de ocho a diez días para que usted pueda recibir su Real ID,” señaló Herrera.

Importante recordatorio

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Es importante recalcar que el 7 de mayo no significa que ya no podrá obtener su Real ID, simplemente ese día entra en vigor la orden federal. Si aún no ha tramitado la suya, este es el momento de actuar para evitar cualquier contratiempo.