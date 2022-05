Vendedor de tacos que usa las recetas de sus abuelos recibe beca de $100,000

LOS ÁNGELES - Un puesto de tacos de Highland Park acaba de recibir un gran honor: una subvención de $100,000 que hará posible la apertura de un restaurante.

El propietario de 29 años le da crédito a su madre por empujarlo a dar el salto.

Todas las noches, Víctor Villa anima a la multitud cuando su negocio familiar se pone a trabajar en el Bulevar York.

“No encontrarás tacos como éste en México y no encontrarás ninguno como éste en los Estados Unidos”, dijo Villa.

Él lo llama “tacos estilo Villa”, su versión de las recetas familiares de Michoacán, México, con masa especial de maíz azul orgánico, queso derretido y carne marinada. Algunos de los secretos provienen de su abuelo.

Villa dice que su familia realmente ha sido la columna vertebral de su sueño.

Las recetas provienen de su abuelo y su abuela, quienes fallecieron recientemente, junto con su madre. Ella lo vio sirviendo mesas después de terminar la universidad con un título en negocios y lo llevó a un seminario de negocios donde aprendió a dar un salto de fe y convertirse en su propio jefe.

“Vendimos nuestro primer taco en Highland Park, abrimos un restaurante”, dijo Villa.

Y ahora está un paso más cerca de ese restaurante luego de ganar un concurso para emprendedores de Cerveza Estrella Jalisco para "Vive tu estrella", ganando una beca por valor de $100,000 dólares.

Es ese amor y esa energía positiva que también es parte del atractivo de Villas Tacos.

Villa dice que quiere que su primer restaurante esté en Highland Park y espera expandirse por toda la ciudad.

