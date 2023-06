¿Son seguras para nadar las playas en California? Esto es lo que dice Heal the Bay

Heal the Bay publicó el miércoles su boleta de calificaciones de playa y ríos 2022 - 2023 para el estado de California. La boleta de calificaciones incluye 500 playas de California y 35 áreas recreativas de agua dulce en el condado de Los Ángeles, todas calificadas de A a F.

Los grados se basan en pruebas realizadas por las agencias de salud del condado que miden los niveles de contaminación bacteriana en el agua.

Las aguas con un grado de C o inferior tienen un alto riesgo de entrar en contacto con bacterias que pueden provocar enfermedades.

De las 500 playas, aquí hay una lista de las 10 mejores y peores.

Cuadro de Honor de Heal the Bay:

Point Loma, Faro, San Diego

Playa estatal Bean Hollow, San Mateo

Este año solo dos playas quedaron en el cuadro de honor debido a patrones climáticos que afectaron la calidad del agua.

California experimentó lluvias significativas que pueden traer contaminantes a la playa desde los desagües pluviales. La mayor parte de los datos de invierno también se recopilaron durante la temporada de lluvias.

“Este año, las precipitaciones récord produjeron un gran impacto en la calidad del agua en la costa de California”, dijo Tracy Quinn, directora ejecutiva de Heal the Bay.

“Ahora más que nunca, debemos priorizar los proyectos de beneficios múltiples para gestionar las aguas pluviales como una solución de suministro y calidad del agua, al mismo tiempo que garantizamos que el público se mantenga informado sobre los riesgos para la salud pública

Lista de las peores playas (Beach Bummer), según Heal the Bay:

Playa Blanca, Baja California

Santa Monica Pier, condado de Los Ángeles

Linda Mar Beach, condado de San Mateo

Marlin Park, condado de San Mateo

Erckenbrack Park, condado de San Mateo

Tijuana River Mouth, condado de San Diego

Pillar Point Harbor, condado de San Mateo

Marina del Rey Mother’s Beach, condado de Los Ángeles

Poche Beach, condado de Orange

Gull Park, condado de San Mateo

Más de la mitad de las playas que están en esta lista estaban en la boleta de calificaciones que se publicó en 2022. Estas playas se encuentran entre las más contaminadas y contienen los niveles más altos de bacterias dañinas en las playas de California.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.