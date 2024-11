Más de 330 lecherías reportan brotes de gripe aviar en California

CALIFORNIA - Mientras el virus de la gripe aviar se propaga entre las lecherías del centro de California, los dueños de establos ruegan por mantenerse a salvo de la influenza que está enfermando al ganado del estado.

Aunque se desconocen cifras compiladas oficiales de animales muertos a causa de la gripe aviar, ganaderos del Valle Central de California reconocen que el virus ya ha cobrado varias vacas.

Landon Fernández, dueño de 57,000 vacas en el condado Merced, afirma que ha perdido el 0.6% del ganado hasta el momento.

"Nuestro objetivo todos los días es minimizar las pérdidas por muerte y mantener sanas a las vacas, mantenerlas vivas y luego brindarles la atención que necesitan para que no caigan víctimas de este virus", menciona el empresario lechero.

El ganadero agrega que desde agosto, cuando se reportaron los primeros casos de gripe aviar en los establos de California, han estado pendientes. "Es muy lamentable y un gran desafío", reconoce Fernández.

Según datos del Departamento de Agricultura y Alimentos de California, al menos 335 lecherías en el estado reportan brotes de gripe aviar. Varios de estos dueños han debido tomar medidas para proteger a sus trabajadores de la infección.

Rafael Rivas es dueño de más de 200 vacas en Los Banos, en el condado Merced, y dice sentirse afortunado de que a la fecha el virus de la gripe aviar aún no ha impactado su ganado.

"Todavía no ha llegado, pero sí, tenemos una inquietud que no, no sabemos. ¿Cuándo podría llegar, verdad?", reconoce el ganadero hispano.

Rafael comenta angustiado: "Entonces, siempre nos ponemos a pensar, imagínese que sigue la enfermedad y se empiezan a morir las vacas, como hay muchos que dicen que se les mueren. ¿Verdad? Entonces pues está uno con el pendiente siempre si va a llegar".

Cada mañana y al alba, Rafael se encarga de revisar su ganado y que todo marche bien. A diario, sacan unos 300,000 litros de leche, cuenta.

California es el estado principal productor de leche de Estados Unidos, ya que produce el 20% del total de lo que el país exporta, seguido de Wisconsin, Texas y Idaho. Según cifras gubernamentales, existen alrededor de 1.7 millones de vacas lecheras en el estado.

Según Fernández y Rivas, la producción de leche ha bajado hasta un 30% en todas las lecherías afectadas por el virus de la gripe aviar, y no descartan que los productos lácteos suban de precio en el mercado.

"Creo que es una cuestión de economía, ¿no? Si reducimos drásticamente la oferta, la demanda aumentará y habrá una oferta menor para satisfacer la demanda de los consumidores, por lo que, naturalmente, los precios se inflarán", reflexiona Fernández.

El ganadero y su equipo toman las medidas preventivas para evitar el contagio de la gripe aviar en sus animales y los trabajadores de sus lecherías. A la fecha, en California han enfermado 27 personas con el virus. Todos ellos tuvieron contacto con ganado infectado, según el Departamento de Salud Pública del estado.

"Estamos proporcionando todo lo necesario en todas nuestras granjas, incluyendo gafas protectoras, mascarillas N95, guantes y desinfectante para manos en cada sala de ordeño", detalla Fernández, quien agrega que les piden a sus trabajadores que les notifiquen si sienten algún síntoma o necesitan ir al doctor.

"Les hemos dejado saber que si se llegan a contagiar con la gripe aviar recibirán todo nuestro apoyo", asegura el empresario ganadero.

Aquellas granjas y establos de California que tengan ganado enfermo pueden reportarlo al Departamento de Alimentos y Agricultura del estado, llamando al 1-866-922-2473.