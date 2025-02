The Pasadena Playhouse: La conexión de Gene Hackman con California

El dos veces ganador del Oscar, Gene Hackman, tenía 30 años cuando decidió mudarse al sur de California para estudiar interpretación en el Pasadena Playhouse.

Fue una decisión oportuna que condujo a una amistad de por vida y una carrera en Hollywood que duró cinco décadas e incluyó papeles memorables en éxitos como “The French Connection”, “Bonnie and Clyde”, “Superman”, “Crimson Tide”, “Unforgiven” y muchos más.

La época de Hackman en el prestigioso Playhouse en el Valle de San Gabriel al este de Los Ángeles coincidió con la de otro joven actor llamado Dustin Hoffman, con quien desarrolló una amistad duradera. Dice la leyenda que los dos fueron elegidos como los “menos probables a tener éxito”.

En una entrevista de 2001 con Los Angeles Daily News, Hackman, que fue encontrado muerto el miércoles por la tarde con su esposa y su perro dentro de la casa de la familia en Nuevo México, habló sobre su salto al mundo de la actuación.

“Siempre tuve en la cabeza que quería ser actor, pero cuando estaba en la escuela secundaria, era demasiado tímido para hacer algo al respecto”, dijo Hackman. “Pasadena fue la primera vez que tuve el coraje de subir al escenario y ver si me gustaba o si era solo una idea tonta”.

Los papeles de Hackman abarcaron todo el espectro, desde el malo hasta el maestro de la comedia. En 1988, Hackman, que se unió al Cuerpo de Marines a los 16 años, le dijo a The Los Angeles Times: “Si tienes algún tipo de infancia perturbada, te dedicas a la actuación para exorcizarla, para señalar quién eres. Cuando me dan un papel que tiene mucha oscuridad, me atrae”.

Hackman nació en San Bernardino y creció en Danville, Illinois. Sus padres se divorciaron cuando tenía 13 años.

Después de ser dado de baja del Cuerpo de Marines en 1952, Hackman estudió periodismo en la Universidad de Illinois, luego intentó trabajar en producción de televisión en Nueva York antes de dirigirse al sur de California.

Hackman regresó a Nueva York a finales de la década de 1950 para continuar sus estudios de interpretación.

El Departamento del Alguacil del Condado de Santa Fe dijo que Hackman y su esposa Betsy Arakawa fueron encontrados durante un control de bienestar social luego de una llamada de un vecino.

“No se sospecha que haya habido un crimen en esas muertes en este momento. Sin embargo, no se ha determinado la causa exacta de la muerte”, dijo la oficina del alguacil en un comunicado.

Hackman apareció en casi 80 películas a lo largo de 40 años. Su último papel fue en la sátira política de 2004 “Welcome to Mooseport”.

En 1972, ganó el Oscar por su papel como el detective Jimmy “Popeye” Doyle en The French Connection. Ganó su segundo Oscar dos décadas después por su papel de Little Bill Daggett en “Unforgiven”.

La policía dice que la pareja, que se casó en 1991, fue encontrada sin vida en su casa en Nuevo México después de que un vecino pidiera una verificación de bienestar a las autoridades.

Recibió cinco nominaciones al Oscar, así como dos premios BAFTA de cinco nominaciones en su carrera.

Hackman fue nominado a ocho premios Globo de Oro y ganó tres, además de recibir el premio Cecil B. DeMille de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en 2003 por sus “sobresalientes contribuciones al mundo del entretenimiento”.

El actor de “Star Trek”, George Takei, publicó en las redes sociales que “hemos perdido a uno de los verdaderos gigantes de la pantalla”.

“Gene Hackman podía interpretar a cualquiera, y se podía sentir toda una vida detrás de ello", escribió. "Podía ser todos y nadie, una presencia imponente o un ciudadano común y corriente. Así de poderoso era como actor. Se le echará de menos, pero su trabajo vivirá por siempre”.

Valerie Perrine, que interpretó a la novia de Hackman en la pantalla en las películas de “Superman”, escribió: “Sus actuaciones son legendarias. Se echará de menos su talento. Adiós, mi dulce Lex. Hasta que nos volvamos a encontrar”.

Hackman se casó dos veces, la primera vez por 30 años con Faye Maltese, con quien tuvo tres hijos. Se divorciaron en 1986. Se casó con Arakawa, una pianista clásica 30 años menor que él, en 1991. Le sobreviven su hijo y dos hijas.