El gobernador aprueba una reforma policial para California

El gobernador de California Gavin Newsom dio luz verde a una reforma policial en todo el estado el jueves en Gardena donde se llevó a cabo la firma de legislaciones.

Chris Cabezas nos explica lo que implica para los uniformados.

Hubo una celebración por la anhelada reforma policial, pero también lágrimas porque estuvieron presentes los familiares de personas que han fallecido a manos de los policías.

Así celebraron los legisladores, el gobernador de California Gavin Newsom, y familiares con el corazón destrozado.

El funcionario firmó ocho leyes para ponerle freno la violencia policial, lo que habría cobrado la vida del hijastro de Roberto Collins.

“En el piso, y le pusieron la rodilla detrás de la nuca. Y lo mantuvieron ahí muchos minutos hasta que ya no respondió de ninguna forma”, recordó Collins.

Collins había pedido ayuda a las autoridades.

“Él murió cuando la policía respondió. Él tenía una crisis mental. No se sentía bien, no tenía drogas. No había violencia”, Collins agregó, sobre su hijastro, Angelo Quinto.

Por muertes como la suya, la ley SB2, descalificará a oficiales que han sido responsables de racismo, uso de fuerza excesiva, agresiones sexuales, y deshonestidad. No podrán ser contratados por otras agencias, y California, era solo uno de cuatro estados en el país que aún lo permitían.

“Estos cambios van a hacer que no, que lo tengan que pensar más y chequear a la persona y no solo asfixiarlo”, dijo Collins.

Por otro lado, la ley AB26 establecerá protocolos para que otros agentes puedan intervenir cuando presencian abuso policial.

“No estamos promoviendo perfección, pero si progreso”, aclaró el gobernador.

Una de estas leyes fue escrita en honor a Kenneth Ross Jr., quien perdió la vida a sus 25 años de edad en un parque en Gardena, tras un enfrentamiento con un policía en el 2018.

La legislación AB89, incrementará la edad de 18 años a 21, para poder formar parte de las agencias con certificación en California, incluyendo policías escolares, departamentos de la policía, y agentes del alguacil y crearán alianzas con colegios comunitarios para fomentar la educación superior entre los oficiales.

“Nos da la esperanza de que puede ser mejor, y que no le pase a otra gente y especialmente en nuestras comunidades cuando todo esto a veces se mantiene muy calladito y no se dice. Entonces sistemas que están cambiando van a ayudar estas clases de cosas más transparentes y más confianza en la policía”, dijo Collins.

Las legislaciones entrarán en efecto el primero de enero del 2022, por su parte los sindicatos de policías en Los Ángeles, San Francisco y San José pidieron a los legisladores ahora trabajar en reducir los tiroteos, homicidios y robos que han incrementado en estas ciudades.