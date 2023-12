Trump aparecerá en la boleta de primarias de California pese a las peticiones para removerlo

Donald Trump estará en las elecciones primarias de marzo en California.

En California, que tiene el mayor número de delegados en la contienda presidencial de 2024, Trump fue incluido en la lista certificada de candidatos publicada el jueves para las primarias del estado del 5 de marzo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

La secretaria de Estado Shirley Weber enfrentó presiones políticas para rechazar la candidatura de Trump en el estado, incluso por parte de la vicegobernadora Eleni Kounalakis.

El expresidente enfrentará varios juicios en 2024, pero a su vez se posiciona como el favorito de los republicanos para las próximas elecciones presidenciales. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

La secretaria de Estado Shirley Weber enfrentó presiones políticas para rechazar la candidatura de Trump en el estado, incluso por parte de la vicegobernadora Eleni Kounalakis, una colega demócrata que la instó en una carta del 20 de diciembre a "explorar todas las opciones legales" para remover al expresidente de la lista de las elecciones de California.

Weber respondió más tarde que se guiaba por “el estado de derecho” e indicó que el lugar adecuado para resolver las impugnaciones de las boletas eran los tribunales.

El jueves temprano, funcionarios de Maine eliminaron a Trump de la boleta electoral del estado.

Sigue lo ocurrido en Colorado, donde la Corte Suprema del estado también falló a favor de destituir a Trump. Ambos estados citan una cláusula de la constitución que impide a los insurrectos ocupar cargos públicos.

La decisión aún puede ser apelada. Sin embargo, la mayoría de los expertos legales creen que la Corte Suprema de Estados Unidos resolverá la cuestión para todo el país.

La Associated Press contribuyó a la redacción de este artículo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.