Proyecto de ley de California permitiría a los ciudadanos hacer cumplir la prohibición de armas

SAN DIEGO — Un nuevo proyecto de ley en California permitiría a los ciudadanos perseguir a los fabricantes de armas de la misma manera que Texas les permite atacar a los proveedores de servicios de aborto.

El gobernador Gavin Newsom respaldó el viernes una legislación que permitiría a los ciudadanos privados hacer cumplir la prohibición estatal de armas de asalto. Se basa en una ley de Texas que permite a los ciudadanos privados hacer cumplir la prohibición de abortos de ese estado una vez que se detecta un latido fetal.

“Si Texas puede usar una ley para prohibir el derecho de una mujer a elegir y poner en riesgo su salud, usaremos esa misma ley para salvar vidas y mejorar la salud y la seguridad de las personas en el estado de California”, dijo Newsom en una conferencia de prensa el viernes.

Texas y otros estados liderados por los conservadores han intentado durante años prohibir los abortos una vez que se detecta un latido del corazón, alrededor de las seis semanas de embarazo, que a veces es antes de que la persona sepa que está embarazada. Pero los intentos de los estados han sido bloqueados por los tribunales.

Tres residentes de San Diego y NRA presentaron una demanda que impuso Newsom en 2021.

Pero la nueva ley de aborto de Texas es única porque prohíbe que el gobierno haga cumplir la ley. La idea es que si el gobierno no puede hacer cumplir la ley, no puede ser demandado para bloquearla en los tribunales. Eso no ha impedido que los proveedores de servicios de aborto intenten bloquear la ley. Pero hasta ahora, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido que la ley del aborto se mantenga en vigor en espera de una impugnación legal.

Esa decisión enfureció a Newsom y sus aliados demócratas en la legislatura estatal. California ha prohibido la fabricación y venta de armas de asalto durante décadas. Pero el año pasado, un juez federal anuló esa prohibición. La ley sigue vigente mientras el estado apela la decisión.

Pero la decisión inspiró a Newsom y a los demócratas en la Legislatura estatal a copiar la ley de aborto de Texas, pero aplicarla a los fabricantes de armas en lugar de a los proveedores de servicios de aborto.

“Nuestro mensaje a la Corte Suprema de los Estados Unidos es el siguiente: lo que es bueno para uno es bueno para el otro”, dijo el senador estatal demócrata Bob Hertzberg, autor de la propuesta. “Espero enviar rápidamente un nuevo proyecto de ley al escritorio del gobernador para aprovechar la orientación de la Corte Suprema de los Estados Unidos”.

La propuesta satisface los temores de algunos grupos defensores de las armas, que se han opuesto a la ley de aborto de Texas porque les preocupa que estados liberales como California usen el mismo principio con las armas.

“Si Texas tiene éxito en su gambito aquí, Nueva York, California, Nueva Jersey y otros no se quedarán atrás en la adopción de tácticas igualmente agresivas para no solo enfriar sino congelar el derecho a poseer y portar armas”, escribió el abogado Erik Jaffe en un informe legal en nombre de Firearms Policy Coalition, un grupo sin fines de lucro que aboga por los derechos de armas.

QUÉ DICE EL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley de California aún no se ha presentado en la Legislatura estatal. Pero una hoja informativa proporcionada por la oficina de Hertzberg dijo que el proyecto de ley se aplicaría a quienes fabrican, distribuyen, transportan, importan a California o venden armas de asalto, rifles .50 BMG, pistolas fantasma o kits de armas fantasma.

Las pistolas fantasma son armas compradas en partes en línea y ensambladas en casa. No tienen números de serie, lo que los hace difíciles de rastrear.

El proyecto de ley permitiría a las personas buscar una orden judicial para detener la propagación de estas armas y recuperar hasta $10,000 en daños por cada arma, más los honorarios de los abogados.

El verano pasado, Bonta elogió el programa de órdenes de restricción de violencia con armas de fuego de San Diego y dijo que le gustaría que otras ciudades del estado lo adoptaran. El programa involucra peticiones que buscan que se incauten armas de fuego de personas que pueden ser una amenaza para otros o incluso para ellos mismos.