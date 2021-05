Condados esperan lineamientos del estado sobre el uso de mascarillas

No está claro cuándo y si California adoptaría nuevas pautas de salud después de que el gobierno federal dijera que las personas completamente vacunadas pueden dejar de usar cubiertas faciales y el distanciamiento social en la mayoría de las situaciones en el exterior o en el interior.

Los condados de California están esperando noticias del estado sobre posibles nuevas directrices tras el anuncio del jueves de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los CDC todavía exigen el uso de máscaras en entornos en interiores abarrotados, como autobuses, aviones, hospitales y prisiones, y dice que los residentes deben seguir las reglas locales.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El Departamento de Salud Pública de California dijo el jueves por la noche que el estado está revisando la nueva guía sobre los requisitos de enmascaramiento.

“Con más de 33 millones de vacunas administradas y una de las tasas de casos más bajas del país, California continúa alentando a todos los californianos elegibles a vacunarse mientras el estado espera reabrir por completo el 15 de junio”, dijo el comunicado.

El estado está en camino de reabrir completamente su economía el próximo mes, lo que indica el fin de la mayoría de las restricciones pandémicas. El jueves, el estado comenzó a permitir que los niños de 12 a 15 años recibieran la vacuna.

El anuncio de los CDC planteó más preguntas a algunos funcionarios de salud, incluida la Dra. Barbara Ferrer, directora de salud pública del condado de Los Ángeles, hogar de aproximadamente una cuarta parte de los casi 40 millones de habitantes del estado.

"Creo que la pregunta más importante para muchas personas es: ¿Qué significa esto cuando las personas realizan sus actividades diarias?" ella dijo. "El gran problema al que nos enfrentamos es asegurarnos de que aún podamos proteger a nuestros trabajadores".

Al menos el 60% de los residentes mayores de 16 años están parcialmente vacunados en California. Pero los porcentajes de personas vacunadas varían ampliamente según el condado y en todo el país. Tampoco hay forma de saber quién está vacunado o quién simplemente dice que lo están.

"Creo que esto es temprano", dijo el Dr. Matt Willis, oficial de salud pública del condado Marín, en KGO-TV de San Francisco. "Francamente, la idea de que las personas no se cubran la cara en el interior cuando están reunidas es preocupante de que haya una transmisión continua".

En California, las personas que están completamente vacunadas no necesitan usar una máscara al aire libre, a menos que en eventos concurridos. Pero todavía tienen que usar una máscara en el interior a menos que se reúnan con otras personas vacunadas. El estado tiene una serie de otras reglas para las empresas y otros lugares públicos que varían según el condado según la prevalencia del virus.

El gobernador Gavin Newsom dijo a principios de esta semana que en junio los residentes no usarán cubiertas para la cara excepto en eventos de convenciones bajo techo a gran escala. Pero al día siguiente, dijo que es probable que el estado tenga "pautas y mandatos" para el uso de máscaras en interiores después de que el estado reabre por completo.

La activista por los derechos de las personas con discapacidad, Sascha Bittner, de 47 años, tiene parálisis cerebral, usa una silla de ruedas y sobrevivió a un linfoma. Ella planea seguir usando una máscara y mantenerse alejada de las personas que no conoce a menos que esté segura de que está en un lugar donde todos los demás están vacunados.

Desea que la administración de Biden haya esperado hasta que más personas hayan sido vacunadas a nivel nacional.

“Me enmascararé y me mantendré distanciado socialmente durante el tiempo que crea conveniente. Tampoco estaré rodeado de personas laxas en sus protocolos todavía ", dijo el residente de San Francisco por correo electrónico. "Simplemente no he llegado todavía, y REALMENTE espero que la gente vea que todavía no hemos llegado".

Justin Grant, residente de Berkeley, dijo que desearía que el gobierno federal hubiera relajado antes las reglas de enmascaramiento de exteriores, dado que toda la investigación científica que ha visto muestra "que el enmascaramiento de exteriores es completamente innecesario".

Esperó el jueves en una farmacia de Walgreens con su hija de 13 años, que acababa de recibir su vacuna. Ella quería la vacuna para poder pasar el rato con sus amigos, dijo, y no dudó en dejarla vacunarse, dado que confía en la ciencia. Puede visitar a sus amigos dos semanas después de su segunda vacuna, cuando esté completamente vacunada, dijo.

El Departamento de Salud Pública de San Francisco, que ha estado entre los más estrictos del país en cuanto a exigir máscaras y distanciamiento social, aplaudió el anuncio como una "gran noticia" en las redes sociales y dijo que subrayaba la eficacia de la vacuna.

El departamento dijo que debe esperar a que el estado adopte nuevas pautas, al igual que los condados de Riverside y San Diego.

“A medida que más personas se vacunan y el número de casos disminuye, es natural que algunas de las regulaciones se relajen, pero eso no es luz verde para ser imprudente. La conciencia de la situación es importante ”, dijo el supervisor del condado de San Diego, Nathan Fletcher.

José Arballo Jr., portavoz del Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside, habló el jueves desde un sitio de vacunación en Moreno Valley, donde alrededor de 1,000 personas habían llegado para recibir sus vacunas al mediodía, incluyendo un puñado de niños entre 12 y 15 años. dicho. Todos los jóvenes llegaron con sus familiares inmediatos, dijo.

“Hablaron de querer ser como el resto de su familia. Querían vacunarse en grupo para poder salir, viajar y hacer cosas juntos ”, dijo Arballo.