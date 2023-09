Cierran Parque Nacional Valle de la Muerte tras daños causados por Hilary

Death Valley Junction.- No está claro cuándo reabrirá el Parque Nacional Valle de la Muerte a los visitantes después de que las fuertes lluvias de la tormenta tropical Hilary forjaron nuevos barrancos y derrumbaron carreteras en uno de los lugares más calurosos del mundo, dijeron funcionarios.

La tormenta arrojó unas furiosas 2.2 pulgadas (6 centímetros) de lluvia el 20 de agosto, aproximadamente la cantidad de lluvia que el parque suele recibir en un año. Las precipitaciones de este año rompieron su récord anterior de 1.7 pulgadas (4 centímetros) en un día, establecido en agosto del año pasado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Dos pulgadas de lluvia no parecen mucho, pero aquí realmente se quedan en la superficie”, dijo Matthew Lamar, un guardaparque, a Los Angeles Times. "Dos pulgadas de lluvia aquí pueden tener un impacto dramático".

Dos personas tuvieron que ser rescatadas. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

El parque, que se extiende a ambos lados del este de California y Nevada, ostenta el récord de temperatura más alta registrada en el planeta: 134 grados Fahrenheit (57 grados Celsius), alcanzada en 1913.

Las autoridades dicen que podrían pasar meses antes de que el parque vuelva a abrir. Ha estado cerrado desde que Hilary, la primera tormenta tropical que azotó el sur de California en 84 años, arrasó el estado en agosto.

Christopher Andriessen, portavoz del Departamento de Transporte de California, también conocido como Caltrans, dijo al Times que se han evaluado unas 900 de las casi 1,400 millas (2,250 kilómetros) de carreteras del parque.

Los costos de reparación se estiman en $6 millones, pero sólo para una de las carreteras principales del parque, la ruta estatal 190, y una pequeña parte de la ruta estatal 136.

“Aún no tenemos un cronograma”, dijo el lunes la portavoz del parque, Abby Wines, a The Associated Press. “Caltrans ha dicho que esperan abrir completamente 190 dentro de tres meses, pero a menudo pueden abrir partes antes”.

Algunos sitios familiares sobrevivieron a la tormenta, incluido el Castillo de Scotty, un destino popular para los visitantes.

Los peces cachorritos jóvenes y adultos en peligro de extinción en la caverna Devils Hole sobrevivieron, aunque los huevos probablemente fueron asfixiados por el sedimento, dijo el parque en las redes sociales el mes pasado. El pez cachorrito de Salt Creek, en peligro de extinción, también sobrevivió, informó el periódico.