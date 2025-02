Alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, anuncia su candidatura a gobernador

El alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, anuncio el lunes su postulación para gobernador de California en 2026, convirtiéndose en el primer republicano importante en anunciar una candidatura para una elección dentro de casi dos años.

Bianco, un partidario declarado del presidente Donald Trump y sus políticas, fue elegido alguacil por primera vez en 2018 y ha estado en la aplicación de la ley durante más de 30 años. Se une a un número creciente de candidatos que buscan reemplazar al gobernador Gavin Newsom mientras el Partido Republicano lucha por presentar un candidato serio a nivel estatal.

Durante su anuncio de campaña en el centro de Riverside, Bianco criticó las políticas demócratas que, según él, han llevado a la crisis de las personas sin hogar en las calles de la ciudad y a los problemas de asequibilidad de la vivienda en el estado.

El exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, anunció que se postulará para gobernador de California en 2026, uniéndose al ya abarrotado campo de contendientes mientras el gobernador Gavin Newsom deja su cargo.

“Son solo nuestros funcionarios electos demócratas los responsables del declive de California”, dijo.

“¿Qué es lo que nos han dado? La delincuencia desenfrenada, los impuestos más altos, el costo de vida más alto de nuestra nación, campamentos de tiendas de campaña en todas las ciudades importantes, más muertes por fentanilo, incendios catastróficos, un mercado de seguros para el hogar en quiebra y la gente en todo nuestro estado tiene dificultades para comprar alimentos y gasolina. Los californianos merecen algo mejor”.

Bianco, un conservador defensor de la ley y el orden, dijo que su campaña no se centrará en la división entre republicanos y demócratas, sino en un objetivo común de tener “una California mejor”.

“Llevaremos nuestro mensaje de restaurar la cordura a cada rincón de nuestro hermoso estado”, dijo.

Entre los candidatos demócratas se encuentran el ex alcalde de Los Ángeles y presidente de la Asamblea Antonio Villaraigosa, la vicegobernadora Eleni Kounalakis, la ex presidenta pro tempore del Senado Toni Atkins, la ex contralora estatal Betty Yee y el superintendente estatal de Instrucción Pública Tony Thurmond.

Las encuestas del Instituto de Políticas Públicas de California muestran que la ex vicepresidenta Kamala Harris estaría en una posición sólida si se presenta, pero no ha dicho qué hará.

La campaña para reemplazar a Newsom, cuyo límite de mandato vence en 2027, será una batalla campal demócrata que seguramente atraerá a los mejores talentos del partido para la oportunidad de liderar el estado más poblado del país y la quinta economía más grande del mundo.