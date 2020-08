CBP y Guardia Costera incautan casi 1,500 libras de drogas frente a costas de San Diego

Casi 1,500 libras de marihuana y metanfetamina fueron interceptadas por agentes de la ley marítima en incidentes separados frente a la costa del condado de San Diego durante el fin de semana, anunció la agencia el martes.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) dijo que la primera panga fue vista en medio de la noche del sábado en dirección norte a lo largo de la costa de San Diego.

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) intentó detener la embarcación de 28 pies que conducía en la oscuridad sin luces delanteras, pero la embarcación no se detuvo. En cambio, golpeó "agresivamente" la parte trasera del cortador de USCG, dijo CBP.

Las tripulaciones marítimas de CBP se unieron a la persecución. Durante la misma, la panga continuó chocando contra el buque de CBP, dijo la agencia.

"Este caso demuestra cómo al no obedecer las órdenes de la tripulación de los buques, los sujetos no tenían en cuenta la seguridad de los agentes de AMO y los oficiales de USCG", dijo Timothy Sutherland de CBP Air and Marine Operations.

Los agentes dispararon "varias rondas incapacitantes contra el motor de los sospechosos para detenerlo" cerca de Oceanside.

A bordo, CBP encontró cuatro personas y 528 libras de metanfetamina.

Aproximadamente 14 horas después, a las 3:30 p.m., el USCG notó un barco pesquero sospechoso atracado en la bahía de San Diego. No estaba claro por qué el barco se consideró sospechoso.

Los agentes marítimos de CBP abordaron el barco de pesca y encontraron a dos personas indocumentadas adentro y 941 libras de paquetes de marihuana envueltos en celofán.

En ambos casos, los ocupantes fueron arrestados y entregados al Departamento de Seguridad Nacional para ser investigados. Las drogas fueron incautadas.