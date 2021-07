Casos de COVID-19 aumentan a medida que se propaga la variante Delta en California

California reabrió ampliamente su economía hace apenas dos semanas y, desde entonces, una variante del COVID-19 especialmente contagiosa se ha extendido entre los no vacunados, un desarrollo que tiene a los funcionarios de salud al límite y ya ha llevado al condado de Los Ángeles a recomendar encarecidamente que todos reanuden el uso de mascarillas en el interior.

El estado más poblado de la nación tiene un promedio de cerca de 1,000 casos adicionales reportados diariamente, un aumento de alrededor del 17% en los últimos 14 días. Los funcionarios esperaban un aumento cuando se levantaran los límites de capacidad para las empresas y se eliminaran la mayoría de las restricciones de máscaras y los requisitos de distanciamiento social para las personas vacunadas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Pero los funcionarios de salud pública expresaron su preocupación esta semana por la propagación de la variante Delta más transmisible entre los no vacunados, que comprenden la gran mayoría de las nuevas infecciones. El condado Los Ángeles, donde vive una cuarta parte de los casi 40 millones de habitantes del estado, recomendó el lunes que los residentes vacunados reanuden el uso de cubiertas faciales en interiores después de detectar que aproximadamente la mitad de todos los casos eran la variante delta.

“La nueva arruga en esto es realmente esta nueva variante. Es algo que atraviesa muy rápidamente a las personas que son susceptibles a la infección, que abrumadoramente son personas que no están vacunadas ”, dijo Kirsten Bibbins-Domingo, profesora de epidemiología en la Universidad de California en San Francisco. "Abrimos hace dos semanas, todo fue perfecto".

El gobernador Gavin Newsom levantó una serie de restricciones relacionadas con la pandemia el 15 de junio después de un esfuerzo final para vacunar a más personas. Todas las personas mayores de 12 años son elegibles para las vacunas y, entre esa población, el 59% está completamente vacunada y otro 10% ha recibido una primera dosis.

En el condado Contra Costa, donde el 72% de los residentes elegibles están completamente vacunados, los funcionarios comenzaron recientemente a publicar las tasas de casos de virus por estado de vacunación. Dado que el condado tiene una alta tasa de inoculación, la cantidad de nuevos casos de coronavirus es generalmente baja, pero los residentes no vacunados siguen en riesgo, dijo el Dr. Chris Farnitano, funcionario de salud del condado.

Por ejemplo, el promedio de siete días de casos de nuevos virus por cada 100,000 personas en el condado fue recientemente de 7.0 para los que no están vacunados y de 0.4 para los que están vacunados.

“Las cifras generales no parecen tan preocupantes, pero sabemos que existe esta población que no ha sido vacunada que todavía tiene un riesgo muy alto, y esas cifras generales pueden dar una falsa sensación de seguridad al pensar que COVID todavía está bajo control donde todavía se está extendiendo con bastante rapidez entre la población no vacunada ”, dijo Farnitano.

En Los Ángeles, una mezcla de personas enmascaradas y desenmascaradas caminó alrededor de Echo Park Lake el miércoles. G. Williams, que esperaba un autobús cerca, usó una máscara de tela negra sobre una quirúrgica azul, algo que espera que haga en los próximos años.

La mujer de 69 años no está vacunada y dice que todavía le preocupan los posibles efectos secundarios a largo plazo. Ella apoya la última recomendación de su condado y dijo que no entiende por qué la gente no usa una máscara para proteger a los demás.

"Para mí, mi máscara es tan importante como cualquier prenda de vestir", dijo.

En Raven Things Collected, una tienda de regalos de Los Ángeles que vende cristales, cartas del tarot y joyas, se ha colocado una mesa llena de mercadería frente al mostrador para mantener a todos a distancia.

La empleada Yesenia Rego dijo que se siente protegida porque está vacunada y distanciada de los clientes. La mayoría de las personas usan máscaras cuando entran de todos modos, dijo, y agregó que aquellos que no preguntan rara vez si deberían hacerlo.

"Ya ni siquiera les importa", dijo Rego, de 23 años, que llevaba una máscara de tela verde.

Las tasas de vacunación varían ampliamente en California. Un código postal de San Francisco informa que más del 95% de los elegibles están completamente vacunados, mientras que uno en el condado rural de Modoc tiene una tasa del 37%, según datos estatales.

Los funcionarios de salud dijeron que las áreas con bajas tasas de vacunación están especialmente en riesgo a medida que la variante delta, reportada por primera vez en India, se propaga por los Estados Unidos. La variante, que representa una quinta parte de las nuevas infecciones en EE. UU., Se encontró en el 15% de las muestras secuenciadas en California en junio, frente al 5% en mayo.

En el condado de Orange, la variante representa el 45% de los casos secuenciados en la semana más reciente, dijo la Dra. Regina Chinsio-Kwong, suboficial de salud del condado. Los marcadores de contacto que llegan a los infectados con el virus encuentran que el 95% no están vacunados y los pocos que están vacunados informan síntomas menores y no están hospitalizados, dijo.

“Debido a que estamos comenzando a ver estas cepas altamente transmisibles, es solo cuestión de tiempo que estemos expuestos nuevamente”, dijo. "Entonces, la pregunta es qué tan grave será la enfermedad cuando realmente contraiga COVID".

Los funcionarios de salud pública dijeron que esperan que medidas como la que tomó el condado de Contra Costa puedan ayudar a alentar a más personas a vacunarse.

"Es una demostración en el mundo real, fuera de los ensayos clínicos, del poder de la vacuna", dijo Andrew Noymer, profesor de salud pública en la Universidad de California en Irvine. “COVID buscará poblaciones no vacunadas. El virus tiene una forma de simplemente rebotar hasta que encuentra un huésped que puede infectar, y esas serán personas no vacunadas ".