Californianos decidirán sobre 7 medidas electorales en noviembre; mira cuales son

SACRAMENTO, California - Los votantes de California tendrán la oportunidad de decidir sobre siete medidas electorales este otoño, la menor cantidad que aparece en una boleta de elecciones generales en todo el estado desde el 2014.

La secretaria de Estado Shirley Weber confirmó que en noviembre aparecerán siete preguntas. Seis son iniciativas electorales en las que los partidarios reunieron suficientes firmas para colocarlas ante los votantes y una fue incluida en la boleta electoral por la Legislatura estatal.

Otras dos iniciativas que habían calificado fueron retiradas después de que los legisladores estatales llegaron a un compromiso y aprobaron la legislación antes de la fecha límite.

Las medidas electorales de este año piden a los votantes opinar sobre una variedad de temas, incluido el aborto, las apuestas deportivas y la financiación escolar.

ABORTO

Esta pregunta colocada en la boleta electoral por la Legislatura estatal pide a los votantes que enmienden la constitución estatal para garantizar el derecho al aborto y a los anticonceptivos. El mes pasado, la Corte Suprema de los EE. UU. anuló Roe v. Wade, permitiendo que los estados decidan si permiten los abortos. California está dirigida por demócratas que apoyan el derecho al aborto, por lo que las leyes aquí no cambiarán en el corto plazo. Pero el derecho de California al aborto se basa en el derecho a la privacidad en la constitución estatal. El fallo de la Corte Suprema de EE. UU. que anuló Roe v. Wade encontró que el derecho a la privacidad no garantiza el derecho al aborto, lo que preocupa a los partidarios de que las leyes de aborto del estado podrían ser vulnerables en los tribunales estatales. Esta enmienda, conocida como Proposición 1, no dejaría dudas de que el aborto es legal en California.

APUESTAS DEPORTIVAS

Dos iniciativas electorales enmendarían la constitución de California para legalizar las apuestas deportivas en California. Pero lo harían de diferentes maneras. Ambos requerirían la participación de tribus nativas americanas reconocidas a nivel federal. La pregunta clave es cómo se le permitiría a la gente hacer apuestas.

Una iniciativa, la Propuesta 26, permitiría a las personas apostar en deportes en casinos operados por tribus nativas americanas. También permitiría a las personas apostar en deportes en las cuatro pistas de carreras de caballos con licencia del estado en los condados de Alameda, Los Ángeles, Orange y San Diego. Una parte de un impuesto del 10 % ayudaría a pagar la aplicación de las leyes y los programas de juego para ayudar a las personas adictas. Esta medida es apoyada por algunas tribus nativas americanas.

Otra medida, la Proposición 27, permitiría que las personas usen sus teléfonos para hacer apuestas deportivas. Un impuesto pagaría primero los costos regulatorios, mientras que el 85% de lo que sobra se destinaría a programas para personas sin hogar, mientras que el 15% restante se destinaría a las tribus nativas americanas que no participan. Esta medida es apoyada por algunas casas de apuestas deportivas.

La Proposición 27 incluye específicamente lenguaje que dice que los votantes declaran que las dos medidas no están en conflicto y que, si ambas se aprueban, ambas pueden convertirse en ley.

Sin embargo, si ambos pasan, es probable que haya un litigio para resolver el asunto.

ARTES, MÚSICA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

Esta iniciativa, la Proposición 28, requeriría que los legisladores utilicen el 1% de todos los fondos estatales para escuelas públicas para programas de educación musical y artística. Eso sería entre $ 800 millones y $ 1,000 millones cada año, según un análisis realizado por la Oficina del Analista Legislativo no partidista. Para las escuelas con 500 o más estudiantes, al menos el 80% del dinero debe gastarse para contratar maestros, mientras que el resto podría usarse para capacitación, suministros y asociaciones educativas. La iniciativa fue incluida en la boleta electoral por el grupo Californians for Arts and Music Education in Public Schools.

SUBIR LOS IMPUESTOS A LOS RICOS

Esta medida, la Proposición 30, aumentaría los impuestos a los ricos y usaría el dinero para programas de prevención de incendios forestales e incentivos para ayudar a las personas a comprar autos eléctricos para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La iniciativa, financiada por una coalición de empresas de viajes compartidos, grupos laborales y ambientales; aumentaría los impuestos en un 1,75% a las personas que tienen al menos $2 millones en ingresos personales al año. Eso generaría entre $ 3 mil millones y $ 4.5 mil millones en nuevos ingresos cada año. De ese dinero, el 45% se destinaría a descuentos y otros incentivos para la compra de autos eléctricos, el 35% a estaciones de carga y el 20% a programas de prevención de incendios forestales, con énfasis en la contratación y capacitación de bomberos.

TABACO SABORIZADO

Esta iniciativa, la Propuesta 31, pregunta a los votantes si una ley de 2020 que prohibió la venta de ciertos productos de tabaco con sabor en California debería entrar en vigor o anularse. Cuando la Legislatura estatal aprueba una ley, los votantes tienen el poder de evitar que entre en vigor si pueden reunir suficientes firmas para incluir un referéndum en la boleta electoral. Eso es lo que hicieron las compañías tabacaleras después de que los legisladores aprobaran una ley en 2020 para prohibir ciertos productos de tabaco con sabor, argumentando que los productos estaban diseñados para atraer a los niños. La ley se retrasó hasta que los votantes pudieran decidir en noviembre.

DIÁLISIS DE RIÑÓN

Esta iniciativa de ley, la Proposición 29, requeriría la presencia de un médico, enfermero practicante o asistente médico durante el tratamiento en una clínica de diálisis renal para pacientes ambulatorios. Esta será la tercera elección general consecutiva en la que se les ha hecho esta pregunta a los votantes. Las dos medidas anteriores fracasaron. Esta medida es respaldada nuevamente por los sindicatos que representan a los trabajadores de la salud. Y nuevamente, las compañías de diálisis renal se oponen. Algunos han sugerido que el subtexto de estas iniciativas electorales refleja una batalla más amplia de los sindicatos que intentan organizar a los trabajadores en las más de 600 clínicas de diálisis renal del estado.