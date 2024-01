Transbordador espacial Endeavour: el próximo gran paso en el Centro de Ciencias de California

Una enorme pieza del nuevo transbordador espacial Endeavour que se exhibe en el Centro de Ciencias de California se desplazará lentamente hacia su lugar.

La siguiente fase de un esfuerzo para mover el transbordador a una posición de lanzamiento vertical en el Centro de Ciencias de California en Exposition Park comienza el miércoles cuando el gigantesco tanque de combustible externo del transbordador se mueve unos 1,000 pies a una posición vertical.

La medida es parte de un avión para posicionar el transbordador como se vería si estuviera listo para su lanzamiento.

El tanque conocido como ET-97 llevará tiempo debido en parte a su tamaño y peso: 154 pies de largo, 27,5 pies de diámetro y un peso de 65,000 libras. ET-94 es el último tanque lanzadera externo calificado para vuelo que existe.

El proceso comenzará alrededor de las 10 a.m., cuando un transportador autopropulsado se ponga en marcha para un viaje de dos horas pasando por el edificio del Centro de Ciencias y el Jardín de Rosas del Parque de Exposiciones hasta su sede en el nuevo Samuel Oschin Air and Space. Centro, que está en construcción.

Es probable que el tanque esté en su lugar el jueves por la noche o la madrugada del viernes. Una grúa lo levantará a posición vertical junto a dos propulsores de cohetes sólidos de 149 pies de altura. Los refuerzos se colocaron a principios de diciembre.

Los faldones de popa, los motores de cohetes de 1160 pies de largo y un conjunto de proa también formarán parte de la exhibición del transbordador vertical.

Una vez que el tanque de combustible externo se traslade al Centro Aéreo y Espacial Samuel Oschin, el Endeavour será el único componente que será necesario agregar. Los detalles sobre cómo sucederá eso no estuvieron disponibles de inmediato, pero los funcionarios del Centro de Ciencias dijeron que la medida probablemente ocurrirá en las próximas semanas.

El transbordador, que ha estado en exhibición durante aproximadamente una década, tiene una envoltura que lo envuelve en preparación para el traslado. No ha estado en exhibición pública desde finales de 2023 debido al movimiento “Go For Stack”.

Formarán parte de la exhibición del transbordador que se exhibe en el Centro de Ciencias de California.

La exhibición del lanzamiento del transbordador será la pieza central del Centro Aéreo y Espacial Samuel Oschin de 200,000 pies cuadrados. El edificio incluirá tres galerías de varios niveles, temáticas sobre el aire, el espacio y el transbordador. El nuevo edificio también albergará un centro de eventos y exposiciones que albergará exposiciones rotativas a gran escala.

Aún no se ha determinado la fecha de apertura del nuevo centro de $400 millones.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.