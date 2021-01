California revela datos utilizados para cancelar orden de quedarse en casa

El departamento de salud de California publicó el lunes las proyecciones previamente secretas para la capacidad futura de la unidad de cuidados intensivos (UCI) de hospitales en todo el estado, la métrica clave para levantar la orden de quedarse en casa por el coronavirus.

Sin embargo, los funcionarios estatales no explicaron cómo los casos regionales de virus per cápita y las tasas de transmisión que también se publicaron podrían influir en la cantidad de espacio de la UCI disponible en cuatro semanas.

La semana pasada, los funcionarios de salud del estado dijeron a The Associated Press que estaban manteniendo todos los datos en secreto porque es complicado y podría engañar al público. La publicación de los puntos de referencia se produjo después de que los expertos en coronavirus, junto con una organización de acceso público y un grupo empresarial, dijeran que la información debería ser pública, y mientras los opositores políticos del gobernador Gavin Newsom denunciaron el secreto.

El Dr. George Rutherford, epidemiólogo y experto en control de enfermedades infecciosas de la Universidad de California, San Francisco, estuvo entre los críticos. Aplaudió al estado por ser más abierto. Dijo que "no es del todo transparente, pero tengo una mejor idea de lo que está pasando".

En diciembre, cuando California se convirtió en el epicentro de la nación para el virus antes de que las cifras mejoraran en el nuevo año, el gobernador Gavin Newsom anunció una nueva orden para quedarse en casa que se basaba en la capacidad de la UCI en cada una de las cinco regiones. A cualquier región que cayera por debajo del 15% se le impusieron nuevas restricciones, incluidos el cierre de salones de belleza y uñas y otros negocios, y se permitió el ingreso de menos clientes a las tiendas minoristas.

Cuatro de las regiones cayeron bajo la nueva orden y tres permanecieron allí hasta el lunes, cuando los funcionarios de salud estatales anunciaron que las proyecciones de cuatro semanas mostraban que subían por encima del umbral del 15% y Newsom anunció el cancelamiento de la orden.

En una conferencia de prensa con Newsom, el Dr. Mark Ghaly, secretario de Salud y Servicios Humanos de California, prometió revelar parte de la información detrás de las proyecciones.

Varias horas después, la agencia publicó un gráfico que muestra las proyecciones de la capacidad de la UCI regional, junto con los casos per cápita y las tasas de transmisión. La capacidad tiene en cuenta no solo a los pacientes con coronavirus, sino a aquellos que necesitarían cuidados intensivos por otras razones, incluso si no hubiera una pandemia.

El estado dijo que la región del sur de California, que incluye a más de la mitad de la población del estado, pasará de no tener capacidad de UCI según la fórmula ponderada del estado a 33,3% de capacidad en cuatro semanas, la mayor cantidad de cualquier región.

La directora de salud pública del condado de Los Ángeles, la Dra. Bárbara Ferrer, dijo que aún no había visto el algoritmo del gobernador, pero que tiene confianza en el estado. Actualmente, el condado tiene muy pocas camas de UCI disponibles, dijo, "pero ciertamente es mejor de lo que ha sido".

El Valle de San Joaquín, justo al norte, pasará del 0% al 22,3%, según proyecta el estado, mientras que el Área de la Bahía de San Francisco alcanzará el 25%, frente al 8,2% actual.

Se proyecta que la región del Área Metropolitana de Sacramento, que abarca 13 condados, tendrá un 27,3% de capacidad. Pero actualmente está estancado en el 9,9%, prácticamente el mismo nivel que tenía hace dos semanas cuando los funcionarios estatales cancelaron abruptamente la orden de quedarse en casa allí.

Solo la región rural del norte de California nunca estuvo bajo la orden. Sin embargo, el estado ahora proyecta que su capacidad caerá del 47,9% al 18,9%. Los funcionarios estatales no explicaron las razones del fuerte descenso.

No está claro si el estado finalmente proporcionará el nivel de detalle diario detrás de las proyecciones actualmente disponibles para su modelo de cuatro semanas existente sobre hospitalizaciones, pacientes de cuidados intensivos y muertes.

El Dr. Lee Riley, presidente de la división de enfermedades infecciosas de la Facultad de Salud Pública de Berkeley de la Universidad de California, dijo que espera que el estado proporcione ese nivel de detalle. "Esto va en la dirección correcta", dijo.

Antes del anuncio de Ghaly, el secreto en la administración demócrata de Newsom provocó recriminaciones de los líderes legislativos republicanos y del ex alcalde de San Diego Kevin Faulconer, quien está explorando un desafío para Newsom.

“Los californianos quieren seguir la ciencia. En cambio, nos vemos obligados a seguir a un gobernador que decide por capricho el destino de millones de californianos mientras se niega a divulgar los datos detrás de sus decisiones contradictorias y arbitrarias”, tuiteó Faulconer el lunes temprano.

Los republicanos de la Asamblea de California enviaron una carta a los líderes demócratas de la Legislatura pidiendo audiencias de supervisión sobre los datos utilizados para tomar decisiones sobre el coronavirus.