California reporta aumento sospechoso en las solicitudes de desempleo

California informa un aumento en las solicitudes de desempleo por coronavirus la semana pasada para contratistas independientes, trabajadores a destajo y autónomos, la categoría de beneficios a la que se culpa de gran parte de los pagos fraudulentos del estado.

El estado recibió la semana pasada más de 110,800 reclamos de Asistencia por Desempleo por Pandemia, un aumento de más de 77,00 respecto a la semana anterior. Era tan grande que representó más de una cuarta parte de todas las reclamaciones a nivel nacional, según cifras publicadas el jueves por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Los reclamos se enmarcan en un programa que el Congreso aprobó el año pasado para otorgar beneficios por desempleo a las personas durante la pandemia que generalmente no son elegibles para recibirlos. El programa ha ayudado a muchas personas que trabajan por cuenta propia a superar los cierres económicos provocados por el virus. Pero sus amplios requisitos de elegibilidad lo han convertido en el objetivo de los delincuentes que buscan un pago fácil.

Los funcionarios estatales, incluido el gobernador Gavin Newsom, han culpado repetidamente al programa de beneficios de desempleo para los trabajadores autónomos como la fuente de gran parte del fraude estatal. El año pasado, el estado reconoció que pagó $400 millones en beneficios fraudulentos a nombre de 20,000 presos. Un análisis de 345,000 cuentas congeladas el año pasado por Bank of America estimó que el estado pagó al menos $2 mil millones en reclamos fraudulentos.

Y Blake Hall, fundador y director ejecutivo de ID.me, le dijo a Los Angeles Times la semana pasada que al menos el 10% de todas las reclamaciones presentadas antes de que el estado implementara nuevas salvaguardas en octubre pueden haber sido fraudulentas, lo que podría resultar en casi $ 10 mil millones en pagos fraudulentos.

Esto sucede en medio de la incertidumbre sobre qué pasará con el nuevo paquete de estímulo económico. Carolina Ardila trae los detalles.

El número de reclamos por desempleo para contratistas y trabajadores a destajo cayó significativamente después de que el estado impuso nuevas salvaguardas, hasta el jueves cuando se informó un aumento masivo.

Loree Levy, subdirectora de asuntos públicos del Departamento de Desarrollo del Empleo, dijo que los funcionarios estatales esperaban ese aumento después de que el Congreso aprobara una extensión de beneficios como parte de un paquete de ayuda para el coronavirus en diciembre.

Levy dijo que el estado tardó algunas semanas en implementar las 11 semanas adicionales de beneficios que aprobó el Congreso, lo que provocó una demora en algunos reclamos nuevos durante ese período. Además, dijo que otra ronda de restricciones comerciales en diciembre debido a un aumento de las hospitalizaciones por coronavirus probablemente aumentó la cantidad de personas que presentan nuevas reclamaciones.

Pero Michael Bernick, un ex director del EDD que ahora es abogado del bufete de abogados Duane Morris, dijo que las cifras "no tienen sentido" porque el aumento que informó el estado se debió únicamente a nuevas reclamaciones, no a reclamaciones existentes.

La mayoría de los contratistas independientes en California que se han visto afectados por la pandemia ya deberían haber presentado sus reclamos en los nueve meses anteriores, dijo. Sus beneficios se extenderían bajo el nuevo paquete de ayuda del Congreso, pero esos beneficios no deberían haber aparecido como nuevos reclamos.

Te contamos los detalles

"Estos números sugieren que las redes de robo de identidad de todo el mundo no han detenido los esfuerzos y el fraude sigue siendo un problema principal", dijo Bernick.

El estado se ha visto abrumado con reclamos por desempleo desde marzo, cuando el gobernador Gavin Newsom impuso la primera orden estatal de quedarse en casa en todo el estado que cerró muchas empresas. El estado ha procesado más de 19 millones de reclamaciones y ha pagado más de $113 mil millones en beneficios.

Aproximadamente 4 millones de esos reclamos y $43 mil millones de esos pagos caen dentro del programa para contratistas independientes.

California se vio inundada de reclamos en los primeros días de la pandemia después de que Newsom impusiera órdenes de quedarse en casa a mediados de marzo que cerraron la mayoría de las empresas. El departamento logró resolver la mayor parte de un atraso que alcanzó su punto máximo el año pasado con 1,6 millones de reclamaciones. Pero la pila ha vuelto a crecer y ahora asciende a más de 800,000 personas.