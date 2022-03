California podría pagarle a agricultores para que cultiven menos y así ahorrar más agua

California pagaría a los agricultores para que no siembren miles de acres de tierra como parte de un plan de $2.9 mil millones anunciado el martes para permitir que fluya más agua a través de los principales ríos y arroyos del estado para ayudar a restaurar el hábitat único en uno de los estuarios más grandes de América del Norte.

El acuerdo, firmado el martes entre funcionarios estatales y federales y algunas de las agencias de agua más grandes de California, daría como resultado que cerca de 35,000 acres de campos de arroz quedaran sin usar, o alrededor del 6% de la cosecha normal del estado cada año, según la Comisión de Arroz de California.

El resultado, combinado con otras medidas, sería hasta 824,000 acres-pie (mil millones de metros cúbicos) adicionales de agua cada año fluyendo a través del delta del río Sacramento-San Joaquín. Un pie de acre de agua equivale a más de 325,000 galones, lo que generalmente es suficiente para abastecer a dos hogares promedio durante un año.

El dinero provendrá de los gobiernos estatal y federal y de las propias agencias de agua, que por primera vez acordaron gravarse a sí mismas para ayudar a pagar a los agricultores, que a menudo tienen derechos de agua más antiguos, para no plantar algunos cultivos.

“No tenemos que elegir entre ecosistemas saludables o una economía saludable, podemos elegir un camino que proporcione ambos”, dijo el gobernador Gavin Newsom. “Este es un paso significativo y ganado con esfuerzo en la dirección correcta”.

Algunos grupos ambientalistas no estuvieron de acuerdo. El agua adicional anunciada el martes sería aproximadamente la mitad de lo que los reguladores estatales dijeron en 2018 que se necesitaba para proteger completamente el medio ambiente, según Doug Obegi, abogado principal del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

Además, el acuerdo se negoció en privado entre la administración de Newsom y algunas de las agencias de agua más grandes del estado. Los grupos ambientalistas, las tribus nativas americanas y otras comunidades quedaron fuera.

“Es un proceso fundamentalmente ilegítimo y excluyente, y no sorprende que los resultados sean malos para los peces y la vida silvestre. Me viene a la mente el viejo adagio: "Si no estás en la mesa, estás en el menú", dijo Obegi.

La mayor parte del agua de California proviene de la lluvia y el deshielo en Sierra Nevada, la vasta cadena montañosa que se extiende por el extremo este del estado. Esa agua una vez fluyó sin obstáculos, creando vastos humedales que fomentaron un ambiente rico para aves, peces y grandes mamíferos depredadores como osos y leones de montaña que sustentaron a las comunidades nativas americanas.

Hoy en día, todos menos el 5% de esos humedales han desaparecido, consumidos por un complejo sistema de presas y canales que desvía gran parte del agua hacia grandes embalses. Esos embalses luego se utilizan para el agua potable en las principales ciudades del estado y para el riego de los agricultores del Valle Central que suministran la mayoría de las frutas, nueces y verduras del país.

El acuerdo que el estado anunció el martes busca reconstruir parte de ese ecosistema al permitir que fluya más agua a través de los ríos para crear 28,300 acres adicionales de hábitat adicional para los animales.

“Nunca podremos volver a construirlo exactamente como era”, dijo Chuck Bonham, director del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California. “Pero hay una fuerte disciplina en la ciencia sobre la ecología de la reconciliación, sobre recrear lo suficiente de ese mosaico para que podamos recuperar el funcionamiento de los ecosistemas. Ese es el optimismo, eso es lo que hay en este anuncio de acuerdo voluntario hoy”.

El agua de California se rige por un complejo sistema de derechos de agua que se basa en la antigüedad. En el pasado, los reguladores estatales y federales establecían las reglas sobre la cantidad de agua que los agricultores y otros podían extraer de los ríos. Eso provocó muchas demandas de los titulares de derechos de agua que a veces tardarían décadas en resolverse.

Esta vez, los funcionarios estatales están intentando algo diferente. En lugar de hacer las reglas ellos mismos, buscaron negociar acuerdos voluntarios con las agencias de agua. El objetivo era lograr que todos acordaran por adelantado cuáles serían las reglas para evitar demandas largas y costosas.

Las negociaciones se han prolongado desde 2016, pero los funcionarios estatales dicen que el acuerdo anunciado el martes es un gran avance. El acuerdo aún debe pasar por un largo proceso de revisión regulatoria antes de que pueda hacerse oficial. Pero incluye algunas de las agencias de agua más grandes del estado, incluido el Distrito de Agua Metropolitano del Sur de California, que proporciona agua potable a 19 millones de personas, y el Distrito de Agua de Westlands, el distrito de agua agrícola más grande del país.

“El gobernador nos dijo desde el primer día como equipo: ‘Necesitamos una forma diferente de pensar sobre el agua en nuestro estado. Nosotros solo tenemos que acabar con estas locas gestiones judiciales. Tenemos que poner fin a las guerras del agua'”, dijo Jared Blumenfeld, secretario de la Agencia de Protección Ambiental de California. “Este es un gran paso realmente grande para mover el sistema”.

Pero no incluye a todos. Los funcionarios estatales reconocieron el martes que probablemente no lograrían que todos firmaran los acuerdos. Aquellos que no se registren tendrían que pasar por el proceso regulatorio tradicional.

Para Regina Chichizola, directora ejecutiva de Save California Salmon, el acuerdo ejemplifica "el compromiso de California de mantener sus leyes de derechos de agua arcaicas y antidemocráticas".

"Estas leyes se crearon en una época en que las personas de color y las mujeres no podían votar ni poseer tierras, y la política de California apoyaba el genocidio de los nativos", dijo. "Estos acuerdos también parecen poner las necesidades de los grandes terratenientes y exportadores de cultivos por encima del pescado y las ciudades a pesar de nuestro clima seco".