California podría exigir que los fabricantes de bebidas manejen el reciclaje

Los legisladores de California están considerando poner fin al programa estatal de reciclaje de botellas y latas al exigir a los distribuidores de bebidas que creen un nuevo sistema para recuperar sus propios contenedores, similar a uno que tuvo éxito en la vecina Oregon.

Un comité del Senado estatal considerará la propuesta el miércoles como parte de un plan que también agregaría botellas de vino y licor al programa en 2024. California es uno de los 10 estados donde los consumidores deben pagar un depósito de 5 o 10 centavos en las botellas. y latas que pueden canjear cuando entregan esos contenedores, con el objetivo de aumentar las posibilidades de que las personas reciclen.

El problema es que aproximadamente la mitad de los centros de reciclaje de California han cerrado en los últimos años, lo que deja a las personas más propensas a tirar los contenedores en la basura en lugar de llevarlos para su reutilización y recuperar su dinero. Todo San Francisco, por ejemplo, ahora tiene solo cuatro ubicaciones.

La medida del senador demócrata Bob Wieckowski de Fremont exigiría que los fabricantes de bebidas presenten su propio programa de reciclaje más conveniente para 2024. A la larga, reduciría el papel del estado a la supervisión y la aplicación.

"El sistema actual se descompone, es anticuado, está acabado", dijo. Su propuesta debería atraer tanto a los republicanos como a los demócratas porque "vamos a entregarlos a empresas privadas".

Oregon, Michigan, Noruega, Alemania y Lituania asumen la responsabilidad de la industria de bebidas y exigen que los minoristas acepten productos reciclables, y todos tienen tasas de canje más altas que California, dijo el martes el grupo de defensa Consumer Watchdog.

El grupo llama al programa de California "el más inconveniente" de los 50 programas de depósito de botellas que revisó.

La oposición a la medida proviene de los Distribuidores de Cervezas y Bebidas de California, el Instituto de Industrias de Reciclaje de Chatarra y Protect CRV, que representa los centros de reciclaje de vecindarios restantes del estado. CRV significa Valor de Reembolso de California, el depósito de níquel o centavo en cada contenedor.

"No tenemos un lugar para traer nuestras botellas y latas", dijo Jamie Court, presidente del grupo. "Las compañías que están ganando dinero vendiendo el jugo y los refrescos también son las compañías que deberían manejar el canje y ser responsables de tener una tasa de canje del 90%".

Recomendó a los minoristas, entre otros pasos, utilizar "máquinas expendedoras inversas" que permitan a los consumidores alimentar los envases vacíos en una máquina y darles efectivo o crédito en la tienda.

El grupo dice que dos tercios de los contenedores son canjeados por consumidores en California, con un 12% adicional canjeado por transportistas de residuos en la acera, no por los clientes que compraron los productos. Proyectó que agregar botellas de vino y licor aumentaría las ganancias de reciclaje en aproximadamente $ 100 millones al año.

"Las compañías de bebidas de Estados Unidos y los embotelladores locales de California comparten el objetivo de mejorar el reciclaje y la reutilización del plástico en California", dijo William Dermody, portavoz de la Asociación Estadounidense de Bebidas, que representa a la industria de bebidas no alcohólicas, incluidas PepsiCo y The Coca-Cola. Co. Dijo que la industria está lista para trabajar con los legisladores de California en un sistema para reciclar, recuperar y reutilizar el plástico.

Solo Protejan CRV respondió a las solicitudes de comentarios y dijo que apoya la entrega del programa a los fabricantes de bebidas. Pero al grupo le preocupa que los centros vecinales puedan quedar fuera y que la reforma no llegue lo suficientemente pronto como para salvar algunos centros en apuros, dijo Jeff Donlevy, tesorero del grupo y gerente general de Ming’s Recycling en Sacramento y Hayward.

Sin cambios rápidos, "se cerrarán más y más personas se acostumbrarán a tirarlo en sus contenedores en la acera", dijo Donlevy.

El mayor operador de centros de reciclaje de California cerró en agosto, y el presidente de RePlanet, David Lawrence, culpó a los mayores costos comerciales y la caída de los precios del plástico y aluminio reciclado.

Según otros analistas legislativos, otros países, particularmente China, se han vuelto más selectivos en cuanto a los tipos de residuos que comprarán a los subsidios de California en los Estados Unidos tampoco han seguido el ritmo de la menor demanda.

Si bien algunos otros estados también han visto una disminución en las tasas de canje en los últimos años, los analistas legislativos dijeron que el aumento de Oregon. El programa de larga duración allí es similar a lo que propone Wieckowski: lo administra una cooperativa de distribuidores de bebidas y minoristas de comestibles del estado.

El proyecto de ley de California es similar a uno de Wieckowski que se estancó en el Senado hace dos años. Está seguro de que puede pasarlo por el Senado este año, pero espera más oposición en la Asamblea.

Los legisladores considerarán por separado dos medidas más adelante este año que requieren que los fabricantes reduzcan los envases de un solo uso para 2024 y los hagan reciclables o biodegradables. Ese cambio "también afectaría drásticamente el mundo de los desechos sólidos en California", dijeron analistas legislativos.