Nueva ley en California sellará antecedentes penales de ciertos delincuentes

Sacramento.— El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió un veredicto mixto sobre más de tres docenas de leyes de justicia penal antes de la fecha límite para la firma de un proyecto de ley, aprobando medidas para sellar antecedentes penales y liberar a los reclusos moribundos, pero negando ofertas para restringir el confinamiento solitario y aumentar los salarios de los reclusos.

A partir de julio, una nueva ley otorgará a California lo que los defensores llaman la ley más amplia del país para sellar antecedentes penales, aunque excluye a los delincuentes sexuales.

Sellará los registros de condenas y arrestos de la mayoría de los exconvictos que no hayan sido condenados por otro delito grave durante cuatro años, así como los registros de arrestos que no traigan condenas, mientras que los exreclusos condenados por delitos graves podrán solicitar una juez para sellar sus actas.

Los partidarios estiman que 70 millones de estadounidenses y 8 millones de californianos se ven obstaculizados por antiguas condenas o antecedentes penales. Estimaron que la ley podría brindar a más de un millón de californianos un mejor acceso a empleos, vivienda y educación.

Newsom también aprobó medidas relacionadas, una que permite el sellado y la eliminación de registros incluso si los exdelincuentes aún deben restitución y otras deudas judiciales, y otra que facilita la solicitud de certificados de rehabilitación.

“Los registros antiguos que ya no reflejan la realidad de quién es alguien y lo que ha logrado no deberían ser una barrera para la oportunidad”, dijo Tinisch Hollins, director ejecutivo de Californians for Safety and Justice, que se encontraba entre los grupos de reforma que buscaban la legislación.

Los proyectos de ley fueron rechazados por organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley que dijeron que podrían poner en peligro la seguridad pública y los esfuerzos de rehabilitación.

Newsom también relajó los estándares para permitir que más reclusos enfermos y moribundos sean liberados de las prisiones estatales. La nueva ley permitirá que los reclusos sean liberados si están médicamente incapacitados permanentemente o tienen una enfermedad grave y avanzada “con una trayectoria de fin de vida”, el estándar utilizado por el sistema penitenciario federal.

“Reduce los costos de encarcelamiento, pero lo que es más importante, garantiza que haya un proceso de alivio más humano y efectivo para todas las personas en las prisiones estatales de California”, dijo Claudia González de Root & Rebound, uno de los grupos de reforma que buscaba la medida.

Los opositores a la aplicación de la ley dijeron que los estándares existentes eran adecuados.

Newsom dijo que California es el primer estado en limitar el uso de letras de rap y otras expresiones artísticas en los procesos penales. La ley recibió elogios del presidente y director ejecutivo de la Recording Industry Association of America, Mitch Glazier, quien dijo que “permitirá que todos los creadores se expresen y sigan su visión artística sin barreras de prejuicios”.

Entre otras leyes nuevas, Newsom aprobó exigir a las agencias policiales que evalúen a los posibles oficiales y despidan a los oficiales actuales por participar en grupos de odio y permitió que los no ciudadanos se convirtieran en oficiales de policía.

También amplió una ley de 2020 que permite a los sospechosos alegar que fueron perjudicados por prejuicios raciales en sus cargos penales, condenas o sentencias. La ley anterior se limitaba a casos posteriores al 1 de enero de 2021. Pero esta medida extiende las salvaguardas a condenas anteriores.

Newsom, un demócrata que dice que apoya las segundas oportunidades y la reducción del encarcelamiento, ha tenido un historial mixto en proyectos de ley de justicia penal. Ha respaldado muchos esfuerzos de reforma, pero en años anteriores también vetó otras leyes que, en su opinión, fueron demasiado lejos o duplicaron los esfuerzos existentes.

Este año, bloqueó un proyecto de ley que habría convertido a California en el estado más reciente en restringir el confinamiento segregado en prisiones y cárceles, además de agregar por primera vez centros de detención de inmigrantes.

Newsom dijo que apoya el concepto, pero el proyecto de ley habría establecido estándares “que son demasiado amplios y exclusiones que podrían poner en riesgo la seguridad” de los detenidos y el personal. Dio instrucciones a los funcionarios penitenciarios estatales para que desarrollaran sus propias regulaciones para restringir el aislamiento “excepto en situaciones limitadas, como... violencia en la prisión”.

“El confinamiento solitario es tortura y debe haber limitaciones y supervisión en la práctica”, respondió el asambleísta demócrata Chris Holden, autor del proyecto de ley.

Newsom también vetó un proyecto de ley que le habría dado al sistema penitenciario estatal cinco años para aumentar marginalmente los salarios de los reclusos que generalmente ganan solo dólares por día, y un segundo proyecto de ley que habría aumentado el "dinero de la puerta" que reciben los reclusos al salir de prisión. los actuales $200 a $1,300.

Los proyectos de ley sobrevivieron incluso cuando los legisladores rechazaron este año un cambio constitucional que podría haber requerido una compensación mucho mayor para los trabajadores reclusos.

En ambos rechazos, Newsom citó el costo no presupuestado de los proyectos de ley ya que los ingresos estatales se están desplomando, un tema en muchos de sus vetos este año.