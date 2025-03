No te dejes engañar: notarios se aprovechan de inmigrantes al cobrar por poderes notariales

Organizaciones comunitarias estan alertando a la gente a no dejarse explotar con cobros excesivos por poderes notariales para delegar la custodia de sus hijos, en caso de una deportación.

"Muchos notarios que se están aprovechando de esta necesidad, lo más horrible yo creo es que les estén cobrando más de $200, $300, y eso no más por una firma, hay costos que no deben ser más de $25 o $50", explicó Marivel Mendoza, directora ejecutiva de la organización Hijas del Campo.



Por eso la organización en Brentwood está tomando cartas en el asunto, para informar a la comunidad.

"No no más es que le estén cobrando demasiado dinero, sino además les estén dando formularios e información que no les van a ayudar en el estado de California", indicó Mendoza.

Mendoza explicó que, aunque muchos están usando poderes notariales para delegar la custodia de los hijos no es lo más recomendable.



"Es súper fuerte, es como decir yo te voy a dejar todo el poder de mi hijo para hacer todas las decisiones y eso es lo que no queremos", dijo Mendoza.

Por eso recomiendan mejor un Caregiver Affidavit llamado en español Declaración Jurada de Autorización del Cuidador.

"Esa es la forma que si se necesita si lo mandan a México u otro país, esa carta es la que nos va a ayudar a conectar al hijo con su papá", afirmó Mendoza.

Esta declaración limita el poder del cuidador a asuntos de la escuela o del médico.