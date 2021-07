California hará pagos mensuales a mujeres embarazadas a través del plan de ingresos garantizados

Los legisladores de California aprobaron el jueves el primer plan de ingresos garantizados financiado por el estado en los EEUU., $ 35 millones para pagos mensuales en efectivo a personas embarazadas y adultos jóvenes que califiquen que recientemente dejaron el cuidado de crianza sin restricciones sobre cómo gastarlo.

Los votos, 36-0 en el Senado y 64-0 en la Asamblea, mostraron el apoyo bipartidista a una idea que está cobrando impulso en todo el país. En los últimos años han surgido docenas de programas locales, incluidos algunos que han sido financiados con fondos privados, lo que facilita que los funcionarios electos vendan la idea al público.

El plan de California está financiado por los contribuyentes y podría impulsar a otros estados a seguir su ejemplo.

“Si nos fijamos en las estadísticas de nuestros jóvenes de crianza temporal, son devastadoras”, dijo el líder republicano del Senado, Scott Wilk. "Deberíamos hacer todo lo posible para ayudar a estos jóvenes".

Los gobiernos y organizaciones locales solicitarán el dinero y ejecutarán sus programas. El Departamento de Servicios Sociales del estado decidirá quién recibe los fondos. Los legisladores de California dejaron en manos de los funcionarios locales determinar el monto de los pagos mensuales, que generalmente oscilan entre $ 500 y $ 1,000 en los programas existentes en todo el país.

La votación se produjo el mismo día en que millones de padres comenzaron a recibir sus primeros pagos mensuales en virtud de una expansión temporal del crédito tributario federal por hijos que muchos ven como una forma de ingresos garantizados.

"Ahora hay un impulso, las cosas se están moviendo rápidamente", dijo Michael Tubbs, asesor del gobernador Gavin Newsom, quien fue un pionero cuando instituyó un programa de ingresos garantizados como alcalde de Stockton. "La siguiente parada es el gobierno federal".

Durante décadas, la mayoría de los programas de asistencia del gobierno han tenido reglas estrictas sobre cómo se puede gastar el dinero, generalmente limitando los beneficios a cosas como alimentos o vivienda. Pero un programa de ingresos garantizados les da dinero a personas que no tienen reglas sobre cómo gastarlo. La idea es reducir el estrés de la pobreza que causa problemas de salud y dificultar que las personas encuentren y mantengan un trabajo.

“Cambia la filosofía de 'el gobierno hermano mayor sabe lo que es mejor para usted'”, dijo el senador estatal Dave Cortese, demócrata de San José. “Hemos sido muy prescriptivos con esa población como estado y como van los condados. Mira el fracaso. La mitad de ellos no obtienen su diploma de escuela secundaria, y mucho menos avanzan como otras personas de su edad ".

Pero críticos como el asambleísta republicano Vince Fong de Bakersfield dicen que los programas de ingresos garantizados "socavan los incentivos para trabajar y aumentan la dependencia del gobierno".

"Deberíamos impulsar políticas que fomenten el valor del trabajo", dijo Fong, quien se abstuvo en la votación del jueves. "Los ingresos garantizados no brindan la capacitación laboral y las habilidades necesarias para la movilidad ascendente".

Los programas de ingresos garantizados se remontan al siglo XVIII. El gobierno de los Estados Unidos incluso experimentó con ellos en las décadas de 1960 y 1970 durante la administración de Nixon antes de que cayeran en desgracia.

Pero recientemente, los programas de ingresos garantizados han vuelto. Se han anunciado programas en Nueva Orleans; Oakland, California; Tacoma, Washington; Gainesville, Florida; y Los Ángeles, la segunda ciudad más grande del país, que tiene un plan para dar $ 1,000 al mes a 2,000 familias necesitadas.

El estado quiere destinar el dinero a programas que beneficien a las personas embarazadas y los adultos jóvenes que están fuera del sistema de cuidado de crianza para ayudarlos a hacer la transición a la vida por su cuenta. Este último incluye a personas como Naihla De Jesus, quien fue removida de la custodia de su madre a los 17 años y pasó de vivir con una tía, una madrina y un novio hasta llegar a un programa de vivienda transitoria.

Dejó de ser elegible para ese programa cuando cumplió 24 años el año pasado, lo que normalmente habría terminado con su asistencia del gobierno como hija de crianza. En cambio, los contribuyentes del condado Santa Clara le han estado pagando $ 1,000 al mes sin restricciones sobre cómo puede gastarlos, como parte de un programa de ingresos garantizados dirigido a ex niños en cuidado de crianza.

De Jesus también cuida a su hermano de 9 años como su tutor temporal mientras lucha contra la ansiedad y la depresión. Dijo que su condición le dificultaba mantener un trabajo porque algunos días no tenía suficiente energía para levantarse de la cama y no iba a trabajar.

Ahora, tiene un trabajo de tiempo completo como especialista en atención al cliente en el Centro Bill Wilson, donde trabaja con jóvenes que se encuentran en situaciones como la de ella. Ella dice que no se preocupa por el dinero como solía hacerlo, eligiendo ahorrar la mayor parte de lo que obtiene del programa de ingresos garantizados. Usó parte de ella para comprar cosas para su hermano, cuyo interés en la electrónica cara crece a medida que crece.

Y usó el dinero para ahorrar para el pago inicial de su "auto de ensueño", un Subaru WRX azul.

"Estoy orgullosa de mí misma, de dónde estoy", dijo. "No tengo que estresarme y luego aislarme y pensar demasiado, 'Oh, no voy a tener suficiente dinero para pagar el alquiler o pagar la factura del teléfono".

El programa del condado Santa Clara le ha costado al condado $ 1.4 millones hasta ahora. Los participantes obtienen el dinero en una tarjeta de débito, que pueden usar para compras o para retirar dinero de un cajero automático. Los funcionarios del condado les piden que completen encuestas para monitorear su desempeño, pero no han completado un análisis completo, dijo Melanie Jiménez Pérez, quien supervisa el programa.

Un análisis de un programa garantizado en Stockton encontró que el empleo de tiempo completo aumentó entre los participantes después del primer año de recibir el dinero.