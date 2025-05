CHP revela nueva flota de patrullas que serán desplegadas a lo largo de California

El CHP dio a conocer el jueves una flota de nuevas patrullas que estarán especialmente marcadas y diseñadas con el objetivo de combatir la conducción imprudente y peligrosa.

"Estas nuevas unidades de patrulla, distintas de nuestras icónicas unidades blancas y negras, conservan la pintura original, lo que ayuda a los agentes a integrarse en el tráfico y a detectar a conductores imprudentes en el acto", declaró el comisionado del CHP, Sean Duryee, en un video compartido por la agencia en redes sociales.

CHP is deploying the next generation of Specially Marked Patrol Vehicles—distinctive colors with a version of the traditional CHP markings in sharp contrast on the doors. These SMPVs support efforts to stop reckless and dangerous driving.#CaliforniaHighwayPatrol #SMPV pic.twitter.com/x93eXFzSC3