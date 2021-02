California cambia sistema para las citas de vacunación luego de mal uso

CALIFORNIA- California está renovando su plan para ayudar a los trabajadores esenciales y a las personas mayores en las comunidades desatendidas a vacunarse contra el coronavirus después de que los funcionarios se enteraron de que los códigos de acceso a las citas se filtraron a personas que no eran elegibles para las vacunas.

La medida se produce cuando el estado de 40 millones de personas se esfuerza por priorizar la vacunación de los más vulnerables, incluidos los residentes latinos y negros de bajos ingresos que han sido afectados de manera desproporcionada por la pandemia, así como algunos trabajadores esenciales.

Brian Ferguson, portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California, dijo el miércoles que el estado proporcionó códigos de acceso general a unos 1,000 grupos comunitarios para que pudieran inscribir a los residentes en dosis reservadas en los sitios de vacunación financiados con fondos federales que abrieron la semana pasada en Los Ángeles y Oakland.

Pero estos códigos de grupo se compartieron por correo electrónico y se transmitieron, lo que llevó a algunas personas a inscribirse para recibir vacunas que no eran elegibles debido a su edad u ocupación. En un caso, los forasteros se presentaron en una comunidad de vivienda pública predominantemente latina para recibir las vacunas mediante una unidad móvil enviada desde el sitio de Los Ángeles, dijo.

"Vamos a pasar de los códigos de grupo a los códigos individuales", dijo el gobernador Gavin Newsom esta semana. "No nos gusta ver esos abusos".

Ferguson dijo que los funcionarios estatales no saben cuántas personas usaron códigos que no deberían haberlo hecho, pero cuando grupos como iglesias y guarderías para adultos notificaron a los funcionarios que ya no podían programar las vacunas para sus miembros porque se llenaron los espacios, las citas se hicieron bajo esos códigos fueron cancelados y los nuevos ingresados ​​manualmente. Dijo que el estado comenzará a emitir códigos individuales para grupos comunitarios la próxima semana.

California ha administrado 7.8 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, más de la mitad de ellas a personas de 65 años o más. Dado que la demanda de vacunas supera la oferta, muchos expertos han expresado su preocupación de que algunos de los residentes más vulnerables del estado podrían verse desplazados por los californianos más ricos que tienen Internet y pueden permitirse pasar tiempo navegando por portales web y esperando en la fila para citas.

Los funcionarios estatales creen que solo un pequeño porcentaje de las citas se hicieron por error con los códigos y que la mayoría de las personas no los abusó intencionalmente, dijo Ferguson.

Los Angeles Times informó esta semana que varias personas le dijeron al periódico que llamaron a una línea directa estatal para verificar que los códigos eran legítimos y que no se les dio información aclaratoria sobre a quién estaban destinados. Bryce Schramm, un hombre de 31 años que trabaja en el negocio del entretenimiento, dijo que logró conseguir una cita que luego canceló después de leer el informe del periódico sobre los códigos mal utilizados.

Blanca Gallegos, portavoz del Local 99 de SEIU, dijo que su sindicato se acercó a los trabajadores de los almacenes del distrito escolar y de cuidado infantil con códigos de acceso emitidos por el estado la semana pasada, y dijo que algunos miembros dijeron que sí recibieron las vacunas.

Alejandra Valles, secretaria-tesorera de United Service Workers West, dijo que el sindicato está organizando una clínica de vacunación en Los Ángeles esta semana con la ayuda de funcionarios federales. Ella dijo que el sindicato recibió 1,000 dosis para trabajadores del aeropuerto, conserjes y otros, con códigos individuales que se utilizan para programar citas para ellos en el sitio web My Turn del estado. Los códigos no se comparten y el sindicato preselecciona a los miembros cuando llegan para sus vacunas.

“No hemos tenido a nadie chocando” el sitio de vacunación, dijo. "No hemos tenido eso y eso es porque no hemos compartido ninguno de los códigos".