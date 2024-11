SAN DIEGO, California- Los precios de la gasolina podrían aumentar pronto, ya que California busca alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de carbono en un estado que ya enfrenta algunos de los costos más altos del país en el surtidor.

La Junta de Recursos del Aire de California votó el viernes para actualizar el estándar de combustible de bajo carbono del estado. Esta medida busca cumplir con la meta del gobernador Gavin Newsom de reducir las emisiones a la mitad para el año 2030.

Según expertos del mercado, esta decisión probablemente resultará en un aumento en los precios de la gasolina.

"El impacto del clima ha afectado a la inflación, por lo que el clima está teniendo un impacto en la economía. Lo que me preocupa es que si hay este aumento en el precio de la gasolina, va a tener un impacto negativo en las personas, especialmente a las de los ingresos más bajos", dijo Alan Gin, profesor de economía de la Universidad de San Diego.

Actualmente, el precio del galón de gasolina regular es de $4.51 en el condado de San Diego, según AAA.

Algunos conductores están nerviosos por lo que les depara el futuro.

"Desafortunadamente, no podemos darnos el lujo de no conducir, y no podemos permitirnos el lujo de cambiarnos a un vehículo eléctrico. Así que estamos atascados. Esto afecta más a las personas que no tienen dinero", dijo a NBC 7 Dana Crake, conductora de San Diego.

La Junta de Recursos del Aire (CARB) aprobó por primera vez el estándar de combustible de bajo carbono en 2009. Este estándar es un componente del plan a largo plazo de California para lograr la neutralidad de carbono para 2045