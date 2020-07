California ahora permite visitas a hogares de ancianos, pero ocurren pocas

Durante meses, las familias han lamentado ver a sus seres queridos que viven en las instalaciones de enfermería especializada de California, que han sido cerradas a visitantes externos para evitar la propagación del coronavirus.

Las autoridades de salud de California emitieron recientemente una guía para reanudar las visitas, pero pocas están sucediendo a medida que aumentan las tasas de infección en muchas comunidades. Las instalaciones están siendo cautelosas después de que muchos sufrieron brotes severos al principio de la pandemia.

"Estoy desesperada en este momento", dijo Sue Mathis, quien no ha visto a su madre de 94 años en San Francisco en cuatro meses. “Mi madre me llama llorando, a veces varias veces al día, rogándome que quiere verme, y cuándo me verá y podrá verme antes de morir. Es una locura."

Las instalaciones de enfermería especializada de California cerraron a los visitantes en marzo, pero sus residentes todavía han estado entre los más afectados por la pandemia porque muchos son ancianos, frágiles y viven cerca. A nivel estatal, las instalaciones representan aproximadamente el 40% de las casi 7,000 muertes de California.

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos o tres semanas. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía y muerte.

Las familias han dependido de las llamadas telefónicas y las videollamadas para mantenerse en contacto con sus seres queridos. En algunos casos, pueden chatear a través de ventanas en las instalaciones. Pero estas visitas pueden ser un desafío para los residentes con problemas de visión o audición o dificultades cognitivas.

Bajo la nueva guía de California, las visitas al interior se limitan a una persona a la vez y solo pueden ocurrir si hay personal adecuado, pruebas y no hay nuevos casos de virus en una instalación durante 14 días y una disminución en los nuevos casos, hospitalizaciones o muertes en la comunidad circundante - una combinación de estándares que pocos pueden cumplir. De lo contrario, se supone que las instalaciones deben permitir visitas al aire libre y seguir los protocolos de control de infecciones.

Rodger Butler, portavoz del Departamento de Salud Pública de California, dijo que las visitas al aire libre deberían permitirse incluso en las instalaciones que informan casos de virus, aunque los oficiales de salud locales pueden optar por limitar las visitas si consideran que es demasiado riesgoso para los residentes de hogares de ancianos.

Tony Chicotel, abogado del personal de California Advocates for Nursing Home Reform, dijo que la orientación del estado no ha hecho mucha diferencia todavía.

"No he tenido noticias de nadie desde que la nueva política entró en vigencia el 26 de junio y dijo:" Oye, ahora puedo visitar a mi ser querido en un hogar de ancianos, al menos al aire libre ", dijo.

DeAnn Walters, director de asuntos clínicos de la Asociación de Instalaciones de Salud de California, dijo que las visitas al aire libre deben ser monitoreadas y requieren tiempo del personal, y las instalaciones pueden ser reacias a ocuparse de eso cuando se trata de casos de virus.

"Tener algún tipo de visita segura es realmente importante", dijo Walters, pero agregó, "solo porque una entidad dice:" Oye, esto está bien ", todavía tenemos que responder a nuestras otras agencias que nos guían".

La Asociación Estadounidense de Atención Médica / Centro Nacional para la Vida Asistida no está siguiendo las reglas o procedimientos de cada estado, pero dice que más están permitiendo visitas o lo harán pronto. Muchos familiares dicen que el aislamiento prolongado y la falta de actividades para los residentes, que están en gran parte confinados a sus habitaciones, ha contribuido a una disminución en la salud mental y física de sus seres queridos.

Chaparral House, un centro de enfermería especializada en Berkeley, creó procedimientos especialesa visitas al aire libre para los residentes que no pueden unirse a los chats de video debido a sus condiciones de salud o si están muriendo, dijo KJ Page, el administrador del centro. Los visitantes deben concertar citas, usar máscaras y hacerse la prueba del virus.

Larry Yabroff, de 78 años, ha podido visitar a su esposa, Mary, que tiene Alzheimer, en estas condiciones. Ella no pudo captar los chats de video y se agitó durante las visitas a la ventana, dijo. Por lo tanto, usa una máscara, se somete a pruebas regularmente para detectar COVID-19 y en gran parte se queda en casa, excepto para caminar, y las pocas veces que ha ido a ver a su esposa.

El viernes, le tomaron la temperatura en la entrada principal de la instalación antes de ser escoltado alrededor del edificio hasta un jardín en la parte de atrás. Sacaron a su esposa en una silla de ruedas, y se sentaron en un banco y hablaron.

"Entro en su realidad, sea lo que sea, y eso es tranquilizador para ella", dijo. "Definitivamente está feliz de verme, lo cual es una bendición".

Page dijo que la instalación quiere ofrecer visitas al aire libre a más residentes, pero no lo hará sin la aprobación de los funcionarios de salud de la ciudad.

"Dios no quiera que volvamos a abrir, y todo el mundo se pone COVIDO", dijo.

Tim Carlson, oficial de cumplimiento en el Hogar Judío de Los Ángeles, dijo que la instalación planea realizar visitas al aire libre una vez que los funcionarios de salud del condado lo aprueben. También está buscando formas de lidiar con el sofocante calor del sur de California, posiblemente creando un pequeño módulo con dos compartimentos para permitir un aire más frío y separado.

Antes de que se emitieran las pautas estatales, algunos hogares de ancianos idearon formas creativas para proporcionar visitas al aire libre. En el Centro de Enfermería y Rehabilitación de Vienna en Lodi, California, los residentes fueron llevados a un patio al aire libre encerrado por una cerca de hierro forjado, y los familiares podían hacer una cita para verlos desde un lugar en la acera pública cercana, aunque fuera el estruendo de tráfico.

Mia Hanna dijo que solo había visto a su madre de 91 años en llamadas de Skype hasta el mes pasado cuando recibió una visita en Monte Vista Grove Homes en Pasadena, que había instalado una cabina de plexiglás. Su madre quería acercarse y abrazarla, dijo, pero la visita, al menos, fue algo.

Esperaba continuar con las visitas a la cabina, pero dijo que las instalaciones las cancelaron después de que un trabajador dio positivo por el virus.

"Tiene que haber una mejor manera", dijo Hanna, y agregó que su madre probablemente necesite someterse a una cirugía este verano. "Estos son los últimos meses en la tierra, y los paso en Skype con ella. Intento estar agradecido por eso, pero no es lo mismo".