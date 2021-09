Biden: los resultados de la elección revocatoria de California se sentirán a nivel nacional

CALIFORNIA - El presidente Joe Biden puso en juego el enfoque de los demócratas sobre la pandemia de coronavirus el lunes y aprovechó la elección revocatoria que podría destituir al gobernador Gavin Newsom de su cargo como una oportunidad para que los votantes demuestren a la nación que el “liderazgo importa, la ciencia importa ".

“Los ojos de la nación están puestos en California porque la decisión que tomará no solo tendrá un gran impacto en California, sino que repercutirá en todo el país y, francamente, no es una broma, en todo el mundo”, dijo el presidente demócrata en un mitin en la ciudad de Long Beach, en el sur de California.

El discurso de cierre de Newsom y su aliado demócrata más prominente se produjo una noche antes de que concluyera la votación en la carrera que podría destituir al gobernador en su primer mandato.

Newsom es el cuarto gobernador en la historia de los Estados Unidos y el segundo en California en enfrentar una destitución. Los californianos destituyeron al gobernador demócrata Gray Davis en 2003 y lo reemplazaron por el republicano Arnold Schwarzenegger.

A tan solo horas de que el gobernador se enfrente a una elección revocatoria, son miles de votos los que ya se han contabilizado, sin embargo, según los expertos, los latinos podrían ser los encargados de decidir el futuro político de California.

La aparición de Biden subrayó la importancia para los demócratas de mantener la oficina del gobernador en el estado más poblado de la nación, donde se originan muchas políticas progresistas. Newsom y otros demócratas prominentes han planteado la carrera como una batalla.

Los resultados de la carrera, que finaliza el martes, enviarán señales sobre cómo los votantes están preparados para reaccionar ante los demócratas que adoptaron políticas agresivas contra la pandemia en las elecciones de mitad de período del próximo año, cuando el control del Congreso y la mitad de las gobernaciones del país esten en juego.

"Gavin será un gobernador que nos ayudará a terminar el trabajo", dijo Biden, con respecto a la pandemia.

A solo media hora al sur de donde habló Biden, el líder republicano y locutor de radio, Larry Elder, instaba a sus partidarios a no cejar en conseguir el voto entre sus compañeros republicanos, amigos y vecinos en las últimas 24 horas de la contienda.

El partido necesita una fuerte demostración de apoyo el día de las elecciones para ponerse al día con los demócratas que obtuvieron mejores resultados en la votación anticipada, principalmente por correo; casi 8 millones de californianos emitieron su voto por correo.

"Asegúrate de que tus amigos voten, voten, voten y traten de conseguir que 10 amigos más voten y atiendan cada llamada, hagan todas las llamadas, golpeen todas las puertas, ganaremos esto si obtenemos el voto”, dijo Elder desde el salón de baile de un hotel en la ciudad de Costa Mesa, en el condado de Orange.

Newsom ha comparado a Elder con una versión californiana del expresidente republicano Donald Trump, calificándolo de alguna manera como incluso "más extremo". Biden hizo eco de esa nota, refiriéndose a Elder no por su nombre sino como "lo más parecido a un clon de Trump que he visto".

Biden ganó fácilmente en California, aunque Trump obtuvo más de 6 millones de votos en el estado. California tiene más de 22 millones de votantes registrados.

La presidenta del Partido Republicano de California, Jessica Millan Patterson, calificó de “desconcertante e insultante” que Biden participara en un evento político cuando algunos californianos permanecen atrapados en Afganistán.

"Está claro que proteger a aquellos para quienes fueron elegidos ocupa un segundo lugar en la política", dijo en un comunicado.

Los organizadores políticos aficionados republicanos molestos con el enfoque de Newsom sobre el crimen, las personas sin hogar y la inmigración lanzaron la campaña para su destitución a principios del 2020, pero la pandemia de coronavirus lo llevó a la boleta electoral. Newsom fue el primer gobernador del país en emitir una orden de quedarse en casa en todo el estado que cerró muchos negocios durante meses y mantuvo a los niños fuera de las aulas.

"No hay un frente en el que pueda pensar en el que este hombre haya hecho un buen trabajo, ni en las escuelas, ni en la falta de vivienda, ni en la forma en que cerró este estado", dijo Elder el lunes temprano.

A los votantes se les hacen dos preguntas: ¿Debería Newsom ser removido de su cargo, sí o no, y quién debería reemplazarlo? Los resultados de la segunda pregunta solo importan si la mayoría quiere eliminar Newsom.

El principal promotor de la revocación, Orrin Heatlie, dijo que ni Biden ni Trump deberían opinar sobre el proceso porque se trata de problemas de California.

Además, dijo que la declaración de Trump el lunes en la que calificó la elección como amañada corre el riesgo de disminuir la participación republicana.

"Cuando la gente no tiene confianza, si no tiene fe en que su voto contará, entonces no perderá el tiempo para emitir su voto", dijo Heatlie.

No ha habido evidencia confirmada de fraude generalizado. El sitio web de la campaña de Elder tiene enlaces a un sitio web llamado "Stop CA Fraud" donde las personas pueden firmar una petición exigiendo una elección especial para investigar la elección, aunque la elección no haya concluido.

Antes de la manifestación, Biden realizó una gira por los daños causados ​​por los incendios forestales en el norte de California. Elogió el liderazgo de Newsom en la respuesta al cambio climático, que está contribuyendo a que los incendios forestales de California se vuelvan más grandes y destructivos.

Ancianos y republicanos dicen que los líderes demócratas no han logrado administrar adecuadamente los bosques de California, dejando más combustible para que los incendios se quemen.

Otros candidatos destacados en la carrera son los republicanos Kevin Faulconer, Kevin Kiley y John Cox, y el demócrata Kevin Paffrath.